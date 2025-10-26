Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Sao chổi Lemmon sáng nhất thiên niên kỷ xuất hiện trên bầu trời Việt Nam tối nay

Cao An Biên
Cao An Biên
26/10/2025 16:30 GMT+7

Sao chổi Lemmon (C/2025 A6) đạt độ sáng lớn nhất tối nay 26.10, cơ hội hiếm có trong nghìn năm để ngắm sao chổi sáng nhất thiên niên kỷ trên bầu trời Việt Nam.

Thông tin từ Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), hiện tại "thiên thể lang thang" - sao chổi Lemmon (C/2025 A6) đang tỏa sáng trên bầu trời hướng tây ngay sau khi mặt trời lặn với độ sáng biểu kiến là 4,0.

Sao chổi Lemmon sáng nhất thiên niên kỷ xuất hiện trên bầu trời Việt Nam tối nay - Ảnh 1.

Sao chổi Lemmon (C/2025 A6) - "thiên thể lang thang" hiếm gặp sáng rực trên bầu trời hướng tây tối 26.10

Đây cũng đang là thời điểm sáng nhất của nó trong lần xuất hiện sau hơn 1.000 năm này. Theo dự kiến, sao chổi Lemmon sẽ đạt độ sáng lớn nhất vào ngày 26.10, với độ sáng biểu kiến là 3,8.

Do vậy, nếu muốn ngắm sao chổi này, hãy nhanh chóng tìm kiếm vì nếu bỏ lỡ, người yêu thiên văn sẽ không còn cơ hội nào để quan sát vì nó chỉ xuất hiện một lần nữa sau hơn 1.000 năm nữa.

Làm sao để nhìn thấy sao chổi chiều nay?

Vào chiều nay 26.10, ngay sau hoàng hôn, hãy nhìn về phía tây cao khoảng 20 độ so với đường chân trời, trong khu vực của chòm sao Serpens (Cự Xà), người quan sát sẽ phát hiện một quầng sáng xanh lục mờ ảo đầy huyền bí.

Sử dụng ống nhòm hoặc kính thiên văn để tìm kiếm sao chổi, sau đó bạn có thể rời khỏi tầm nhìn của thiết bị hỗ trợ và trực tiếp quan sát bằng mắt thường để xem có thể nhận ra được nó không.

Sao chổi Lemmon sáng nhất thiên niên kỷ xuất hiện trên bầu trời Việt Nam tối nay - Ảnh 2.

Vào thời cổ đại, sao chổi vừa gây kinh ngạc vừa gây lo lắng. Tuy nhiên ngày nay, nó không còn là nỗi sợ của con người

ẢNH: TĂNG HẢI LONG

Người yêu thiên văn sẽ có khoảng 90 phút để quan sát trước khi C/2025 A6 lặn đi từ sau 19 giờ 40 phút tối cùng ngày. Với một bầu trời trong và thời tiết ủng hộ, người quan sát có thể ngắm sao chổi thiên niên kỷ này.

Bên cạnh sao chổi Lemmon, có hai thiên thể khác là sao chổi SWAN (C/2025 R2) và sao chổi 3I/ATLAS cùng "ghé thăm" trái đất tạo nên sự kiện đặc biệt dành cho những người yêu thiên văn. Đáng chú ý, 3I/ATLAS là vật thể liên sao, đang lướt qua hệ mặt trời của chúng ta, trong một hành trình xuyên không gian có thể đã kéo dài hàng tỉ năm.

