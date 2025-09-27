Mới cuối tháng 9 đã rộn ràng không khí Giáng sinh

“Lạc” vào thế giới Giáng sinh giữa tháng 9

Dù còn gần 3 tháng nữa mới tới Giáng sinh, nhưng những ngày cuối tháng 9, không khí của ngày lễ này đã “phủ sóng” ở một số quán cà phê tại TP.HCM. Theo ghi nhận, một số quán cà phê trên đường Tam Đảo, Hòa Hưng, Hồng Lĩnh, P.Hòa Hưng (Q.10 cũ) hay đường Song Hành, xã Bà Điểm (H.Hóc Môn cũ)... đã khoác lên mình sắc đỏ, xanh đặc trưng của mùa Noel, thu hút bạn trẻ đến chụp ảnh và tận hưởng bầu không khí ấm cúng.

Không khí Giáng sinh tại quán cà phê trên đường Hòa Hưng ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Cuối tháng 9, một số quán cà phê đã ngập tràn không khí Giáng sinh ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Tại một quán cà phê trên đường Tam Đảo, cả không gian như biến thành một góc châu Âu thu nhỏ. Ngay lối vào là một chiếc nơ màu đỏ khổng lồ nổi bật. Bước qua cánh cửa, ánh đèn vàng ấm áp kết hợp cùng những cây thông xanh rì, điểm xuyết chuông vàng, hộp quà rực rỡ khiến nhiều người ngỡ rằng Noel đã thực sự gõ cửa.

Theo chia sẻ từ quản lý quán, nơi đây bắt đầu trang trí từ giữa tháng 9 để tạo không gian đặc biệt cho khách hàng.

Bạn trẻ tranh thủ check-in Noel sớm ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Đang háo hức tạo dáng chụp ảnh tại đây, Nguyễn Ngọc Kỳ Anh, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và Nguyễn Ngọc Minh Thư, sinh viên Trường ĐH Văn Hiến cho biết không nghĩ là thời điểm này đã có nơi trang trí Giáng sinh. “Trung thu còn chưa đến mà ở đây là đón Giáng sinh rồi nên mình khá ngạc nhiên”, Kỳ Anh cho biết.

Một quán cà phê trang trí Noel với rất nhiều gấu bông ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Những cây thông xanh, nơ ruy băng đỏ... những hình ảnh quen thuộc tạo nên không khí Giáng sinh ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Còn Minh Thư thì tỏ ra rất thích thú: “Mình thấy không gian ở đây rất đẹp và ấm cúng, vừa bước vào quán đã thấy thích rồi”.

Rủ nhau check-in Noel sớm

Không chỉ sinh viên, nhiều người đi làm cũng tranh thủ “bắt trend Noel sớm”. Trương Thị Tuyết Phượng (29 tuổi), ngụ tại P.Cầu Ông Lãnh (Q.1 cũ), cho biết: “Bình thường Noel gần kề mình mới đi chụp ảnh vì vậy nên rất đông người. Còn giờ chưa nhiều người biết, nên thoải mái tạo dáng, không sợ chen chúc”.

Một số quán cà phê còn phun tuyết nhân tạo ẢNH: V.L

Bạn trẻ check-in Noel tại một quán cà phê trên đường Hòa Hưng ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Sang một quán khác trên đường Hòa Hưng, ấn tượng đầu tiên chính là những chú gấu bông được sắp đặt từ ngoài lối đi vào trong. Không gian dễ thương, ấm cúng khiến bất cứ ai đặt chân vào cũng phải nán lại lâu hơn để chụp thêm vài tấm ảnh.

Đặc biệt, một số quán còn “chơi lớn” khi trang bị máy phun tuyết nhân tạo. Anh Nguyễn Văn Linh, chủ quán cà phê trên đường Song Hành cho biết vào những khi khách đông và được yêu cầu, quán sẽ phun tuyết nhân tạo. Nhờ vậy mà tạo nên khung cảnh lung linh chẳng khác gì trời Âu. "Phải chiều khách để họ có ảnh đẹp mang về", anh Linh vui vẻ nói.

Tuyết Phượng và chồng tranh thủ chụp ảnh Giáng sinh sớm ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Chú gấu trắng được đặt giữa những cây thông lớn trong một quán cà phê ở đường Hồng Lĩnh ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Sợ cảnh đông đúc nên có những bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh Giáng sinh ngay từ bây giờ. Lý Thiếu Phấn, sinh viên Trường ĐH Công Thương, cho rằng: “Chụp sớm vừa đẹp, vừa thoải mái, không lo người đông, khung hình bị dính người khác. Đến cận Noel chắc chắn sẽ rất đông, chen chúc mệt lắm”.