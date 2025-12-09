Bí thư Trần Lưu Quang: TP.HCM sẽ hỗ trợ thuế cho quỹ đầu tư mạo hiểm

Thông tin trên được Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nêu ra tại buổi gặp gỡ cộng đồng khoa học công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo diễn ra chiều 9.12. Cùng dự buổi gặp gỡ có Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông và Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy.

Ông Quang nhìn nhận muốn kêu gọi quỹ đầu tư mạo hiểm nước ngoài vào TP.HCM đầu tư lĩnh vực khoa học công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo thì phải có chính sách ưu đãi về thuế, nhưng việc miễn giảm thuế thuộc thẩm quyền của cơ quan Trung ương. Tuy nhiên, HĐND TP.HCM có thể hỗ trợ một phần thuế cho quỹ đầu tư mạo hiểm như cách hỗ trợ một số lĩnh vực khác đã áp dụng.

Bí thư Trần Lưu Quang đánh giá việc hỗ trợ này với kỳ vọng giúp thành phố thu lại khoản lớn hơn, tạo niềm hứng khởi cho cộng đồng doanh nghiệp để làm những điều lớn lao hơn.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao đổi với cộng đồng khoa học công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trong khuôn khổ buổi gặp gỡ, nhiều doanh nghiệp đã chung tay ủng hộ lập quỹ đầu tư mạo hiểm với tổng kinh phí 150 tỉ đồng. Trong đó, Tập đoàn Vingroup đóng góp 50 tỉ đồng, các tập đoàn khác như Hoa Sen, FPT, Becamex, VinaCapital, CMC, VNG, MoMo, CT Group… cùng đóng góp với mỗi tập đoàn 10 tỉ đồng.

Trao đổi thêm về phát triển khoa học công nghệ, ông Quang khẳng định đây là việc TP.HCM phải làm, không chỉ cho địa phương mà còn cho cả nước. Nếu làm tốt, khoa học công nghệ còn quay lại giúp TP.HCM giải quyết những vấn đề đang gặp khó, như chuyện ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm môi trường. Theo đó, TP.HCM sẽ thí điểm những việc thuộc thẩm quyền, đồng thời cùng cộng đồng doanh nghiệp kiến nghị những chính sách thuộc thẩm quyền Trung ương.

Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM khẳng định sẽ dành sự quan tâm đặc biệt, suy nghĩ tích cực và trách nhiệm hơn để thúc đẩy khoa học công nghệ. Bước đầu, TP.HCM định hình 4 trung tâm khoa học công nghệ để xây dựng chính sách phát triển gồm: Đại học Quốc gia TP.HCM, Khu Công nghệ cao TP.HCM, Tập đoàn Becamex và khu vực trung tâm TP.HCM cũ với những doanh nghiệp mở đường như Tập đoàn FPT, Tập đoàn CMC.

Lãnh đạo TP.HCM chụp hình lưu niệm cùng các chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp ẢNH: SỸ ĐÔNG

Song song đó, lãnh đạo TP.HCM cũng ủng hộ làm trung tâm dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, đồng thời đề nghị các sở ngành liên quan thúc đẩy dự án trung tâm siêu dữ liệu của Tập đoàn G42. Ông Quang đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất UAV (thiết bị bay không người lái), vừa xuất khẩu vừa tạo dư địa, ứng dụng trong cuộc sống.

Bí thư Thành ủy TP.HCM giao Sở Khoa học và Công nghệ và Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM làm đầu mối tiếp nhận những góp ý, đề xuất của doanh nghiệp, nhà khoa học, xác định thứ tự ưu tiên cho từng năm để thúc đẩy tiến độ.

Đầu tư mạo hiểm phải chấp nhận thất bại

Tại buổi gặp gỡ, GS-TS Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) cho rằng nếu TP.HCM muốn dẫn đầu thì phải có chiến lược cùng với các cơ chế, chính sách vượt trội và nhân sự thực hiện. GS Phong đề xuất TP.HCM lập một nhóm nghiên cứu cho chiến lược này, đồng thời lựa chọn kiến trúc sư trưởng để điều phối.

Tham dự buổi gặp gỡ có lãnh đạo 3 "kỳ lân" công nghệ của TP.HCM là tập đoàn VNG, MoMo và Sky Mavis. Ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch Tập đoàn VNG, cho biết hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của TP.HCM đang dẫn đầu Việt Nam, đứng thứ 5 khu vực Đông Nam Á. Do vậy, việc cần làm là rút ngắn khoảng cách với nhóm dẫn đầu.

Ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch Tập đoàn VNG ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Minh đề xuất TP.HCM cần xác định chiến lược với tầm nhìn là một start-up tầm vóc quốc tế, đồng thời chọn các chỉ số mang tính quốc tế để cạnh tranh với các thành phố trong khu vực.

Mặt khác, ông Minh cho rằng đổi mới sáng tạo là quá trình phân tán chứ không phải tập trung, đây không phải việc của một ban ngành hay cá nhân người đứng đầu mà là việc của nhiều sở ngành, nhiều người, nhiều doanh nghiệp, cùng tin vào tầm nhìn và cùng nhau làm.

Điều quan trọng nhất, ông Minh khuyến nghị phải tạo điều kiện cho rất nhiều người tham gia khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chấp nhận thất bại, bởi lẽ khởi nghiệp sẽ có trường hợp thành công, và thất bại, tuy nhiên cần kiên trì 5 - 10 năm.

Ông Don Lam, Tổng giám đốc Tập đoàn VinaCapital ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đồng quan điểm, ông Don Lam, Tổng giám đốc Tập đoàn VinaCapital nói thêm về đầu tư mạo hiểm, và cho biết trong 10 công ty chỉ có 1 - 2 công ty thành công và 8 công ty thất bại. Tuy nhiên, bản thân phải chấp nhận thất bại và coi đó là bài học.

Trong buổi gặp gỡ, nhiều doanh nghiệp đề nghị cần cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ hơn nữa, nhất là thủ tục về đăng ký doanh nghiệp, hải quan; đồng thời đề xuất mạnh dạn thúc đẩy các lĩnh vực mới như tài sản số, thị trường tín chỉ carbon…