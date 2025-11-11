Bí thư Trần Lưu Quang: Cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng phải tử tế

Sáng 11.11, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị do ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM chủ trì. Tham dự hội nghị có ông Trần Hoàng Kiếm, Vụ trưởng Vụ Địa phương 3 Ban Nội chính Trung ương.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, phát biểu tổng kết hội nghị ẢNH: DIỆU MI

Phát biểu tổng kết hội nghị, ông Trần Lưu Quang nêu 3 nguyên tắc để phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Nguyên tắc đầu tiên là phải quyết liệt. Quyết liệt nghĩa là không lơ là, không hạ nhiệt, không có vùng cấm. Ông Quang giải thích, TP.HCM phải làm quyết liệt vì nếu không sẽ sinh chuyện. Theo ông, TP.HCM đang trong nhóm có nguy cơ cao về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Với quy mô thành phố như hiện nay, khả năng sinh chuyện sẽ lớn hơn địa phương khác.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng, trước đây TP.HCM quản lý 24 đơn vị thì sau khi sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, TP.HCM quản lý 168 đơn vị, khối lượng công việc nhiều hơn, diện tích rộng hơn, quy mô nền kinh tế lớn, tính chất phức tạp hơn nên nguy cơ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cũng lớn.

Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng do Thành ủy TP.HCM tổ chức sáng 11.11 ẢNH: DIỆU MI

Thứ hai, phòng hơn chống. Bí thư Trần Lưu Quang chia sẻ, khi ông gặp những cán bộ bị sự cố, hầu như ai cũng nói "phải chi hồi đó...". Do đó, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là phải làm sao để đừng xảy ra sự cố.

Theo ông Quang, cần phải quan tâm hơn đến lãng phí vì hậu quả do lãng phí để lại là khủng khiếp. Trước sáp nhập, TP.HCM có khoảng 13.000 bất động sản thuộc quản lý của nhà nước. Sau sáp nhập, toàn TP.HCM có khoảng 20.000 bất động sản do nhà nước quản lý, tương ứng với tài sản khoảng vài trăm tỉ USD. Ông Quang cho rằng, với tài sản lớn như vậy thì đây cũng là nguy cơ xảy ra sai phạm, dẫn đến cán bộ bị xử lý, kỷ luật.

Bí thư Thành ủy TP.HCM nhận xét, trong các lĩnh vực, công tác phối hợp dường như là vấn đề yếu nhất. Do đó, cần phải phối hợp tốt, cơ chế rõ, trách nhiệm rõ. Bên cạnh đó, phải kiên nhẫn lắng nghe dân, trong đó có cả cán bộ sai phạm, xử lý có trách nhiệm các thông tin. Nếu làm tốt thì công tác phòng ngừa sai phạm cũng sẽ tốt.

Bí thư Trần Lưu Quang khẳng định, sẽ chỉ đạo xử lý nặng tay nếu người làm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vi phạm ẢNH: DIỆU MI

Nguyên tắc thứ ba là cơ chế riêng. Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, TP.HCM còn dư địa để có cơ chế riêng, hay ít nhất là phương thức riêng. Ông nói, TP.HCM đã từng là ngôi sao sáng của sự sáng tạo, do đó có thể có cách ứng xử, nguyên tắc giải quyết các việc cơ bản còn vướng về thể chế.

Sau cùng, ông Quang đề nghị Ban Nội chính Thành ủy và cơ quan liên quan phải có sự linh hoạt, vận dụng quy định pháp luật một cách linh hoạt, tạo hướng giải quyết phù hợp hơn với thực tiễn. Cán bộ có thể học cách làm hay của các địa phương khác để cải biên, áp dụng phù hợp điều kiện của thành phố.

Ông Quang lưu ý, cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải là những người nêu gương đầu tiên. "Tôi hứa sẽ chỉ đạo xử lý nặng tay nếu người làm công tác này vi phạm. Điều này cũng sòng phẳng vì các đồng chí là người đi phán xét người khác nên bản thân các đồng chí phải tử tế, tham gia là phải dấn thân, chịu khổ, thậm chí là chịu thiệt thòi", Bí thư Trần Lưu Quang khẳng định.



Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Trưởng ban Nội chính Thành ủy cam kết tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM để cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch công tác trong thời gian tới.