Bí thư Trần Lưu Quang: Đại đoàn kết toàn dân tộc là sức mạnh vô tận

Ngày 10.11, Ban Công tác Mặt trận khu phố 5 (phường Bình Thạnh, TP.HCM) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025. Tham dự có Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trương Thị Bích Hạnh.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tặng cây xanh, lan tỏa thông điệp sống xanh, đẹp, nghĩa tình trong cộng đồng dân cư cho khu phố 5, phường Bình Thạnh ẢNH: THÚY LIỄU

Khu phố 5 có 819 hộ dân với 3.003 nhân khẩu, diện tích hơn 53.700 m². Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, Ban Công tác Mặt trận khu phố vận động chăm lo Tết Ất Tỵ 2025 cho các hộ cận nghèo, dân quân, tái hòa nhập cộng đồng với kinh phí gần 9,8 triệu đồng.

Đồng thời, hỗ trợ 36,4 triệu đồng cho 34 hộ bệnh nan y, khó khăn; thực hiện 2 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp trị giá 16,5 triệu đồng. Khu phố còn kết nối các nhà hảo tâm chăm lo 46 lượt hộ khó khăn, đóng góp hơn 26,8 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 10.

Các hoạt động chăm lo giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe người dân, đền ơn đáp nghĩa... được duy trì với 311 lượt với tổng kinh phí hơn 145 triệu đồng. Trong đó, có 21 học sinh mồ côi do Covid-19 nhận học bổng 31 triệu đồng; 16 học sinh THCS, THPT được khen thưởng 5,4 triệu đồng; tổ chức Tết Trung thu cho 40 học sinh, tặng quà cho người cao tuổi, gia đình chính sách và hộ khó khăn.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao quà đại đoàn kết cho các hộ khó khăn của khu phố 5, phường Bình Thạnh ẢNH: NGUYỄN SỰ

Các mô hình "Khu dân cư sạch - xanh - thân thiện môi trường", "Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản" được người dân hưởng ứng tích cực. Phong trào "Bình dân học vụ số" giúp người cao tuổi tiếp cận công nghệ thông tin và các dịch vụ chuyển đổi số.

Tại ngày hội, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh, trong chiều dài lịch sử dân tộc, đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là nguồn sức mạnh vô tận, là chìa khóa mở ra mọi thắng lợi của đất nước. Nhờ đoàn kết, dân tộc ta đã vượt qua bao gian khổ và vững bước trên con đường xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, văn minh, nghĩa tình.

Sau phần lễ, bà con khu phố 5 trải nghiệm các hoạt động văn hóa ẢNH: THÚY LIỄU

"Trên hành trình ấy, TP.HCM luôn là nơi hội tụ của ý chí, sáng tạo và tình người. Và hôm nay, khu phố 5, phường Bình Thạnh là một minh chứng sinh động cho tinh thần ấy, nơi mỗi người dân đều góp phần viết nên câu chuyện về sự gắn bó, chia sẻ và trách nhiệm với cộng đồng", ông Quang nói.

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn "Vì hạnh phúc của nhân dân". Nhưng hạnh phúc không chỉ đến từ những dự án, công trình hiện đại mà bắt đầu từ mỗi khu phố yên bình, mỗi nụ cười thân thiện, mỗi tấm lòng biết sẻ chia.

Ông Quang tin rằng, nếu mỗi khu phố đều đoàn kết, mỗi người dân đều chủ động, sáng tạo và nghĩa tình thì thành phố sẽ trở nên mạnh mẽ, năng động và hạnh phúc hơn.

"Những kết quả của khu phố 5 hôm nay không chỉ là niềm tự hào mà còn là nền tảng để chúng ta vững bước trong chặng đường mới. Tôi mong mỗi người dân nơi đây tiếp tục phát huy truyền thống quý báu ấy, để mỗi ngôi nhà là một 'tế bào đoàn kết', mỗi con hẻm là 'điểm sáng nghĩa tình' và toàn khu phố là bức tranh đẹp về lòng nhân ái, văn minh và tự quản", ông Quang gửi gắm.