Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Xây dựng cầu Bình Triệu 3 để giảm ùn tắc

Đỗ Trường - Sỹ Đông - Thúy Liễu
10/12/2025 11:31 GMT+7

Sáng 10.12, tại kỳ họp thứ 6, HĐND TP.HCM, lãnh đạo Sở Xây dựng TP.HCM đã trả lời chất vấn của các đại biểu về ùn tắc giao thông, nhà ở xã hội… và cho biết sẽ xây dựng cầu Bình Triệu 3 để giảm ùn tắc.

Tại kỳ họp, có 8 đại biểu chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM về các lĩnh vực, những thực trạng về ùn tắc giao thông ở các cửa ngõ như quốc lộ 13, quốc lộ 1, đường Trường Chinh, Tân Kỳ Tân Quý, cầu Bình Triệu

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết sau 6 tháng hợp nhất tỉnh Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu với TP.HCM, các chỉ tiêu về giao thông, xây dựng, nhà ở xã hội… tươi sáng hơn.

Ông Trần Quang Lâm cho biết về tình hình tai nạn giao thông của TP.HCM đã giảm rất sâu cả về 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương); lĩnh vực vận tải tăng 6%; logistics cũng tăng; có thể nói TP.HCM đang chuyển mình trong lĩnh vực giao thông.

TP.HCM: Xây dựng cầu Bình Triệu 3 để giảm ùn tắc - Ảnh 1.

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM trả lời chất vấn

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Giải pháp chống ùn tắc khu vực cửa ngõ

Theo ông Trần Quang Lâm, hiện TP.HCM triển khai 34 dự án đặc biệt về giao thông, chống ngập như các dự án đường vành đai, cao tốc, thoát nước… Cụ thể như dự án đường Vành đai 3, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu đến ngã tư Bình Phước để nối vào quốc lộ 13 ở khu vực Bình Dương cũ… và sẽ khởi công tiếp nhiều công trình vào dịp cuối năm 2025.

TP.HCM: Xây dựng cầu Bình Triệu 3 để giảm ùn tắc - Ảnh 2.

Đại biểu Trương Lê Mỹ Ngọc chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đáng chú ý, trong các công trình, dự án chống ngập, chống ùn tắc giao thông, ông Trần Quang Lâm cho biết hiện TP.HCM triển khai nghiên cứu tiền khả thi xây dựng cầu Bình Triệu 3.

Trao đổi với PV Thanh Niên bên lề kỳ họp, ông Trần Quang Lâm cho biết thêm về cầu Bình Triệu 3 sẽ được xây dựng từ 4 - 6 làn xe, nằm ở giữa cầu Bình Triệu 1 và 2 hiện nay để ít nhất nâng số làn xe ở trên 3 cầu này khoảng 10 làn xe.

TP.HCM: Xây dựng cầu Bình Triệu 3 để giảm ùn tắc - Ảnh 3.

Cầu Bình Triệu 3 dự kiến sẽ được xây dựng ở giữa cầu Bình Triệu 1 và 2 hiện nay

ẢNH: NHẬT THỊNH

Cùng với việc xây dựng cầu Bình Triệu 3, TP.HCM sẽ xây dựng đường trên cao ở khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh hiện nay để kết nối khu vực đường Điện Biên Phủ với các cầu Bình Triệu 1, 2, 3.

Về công tác giải phóng mặt bằng công trình trọng điểm, ông Trần Quang Lâm cho hay Sở Xây dựng TP.HCM đang tích cực phối hợp với sở ngành liên quan để đẩy nhanh tiến độ giải phóng và bàn giao mặt bằng cho các công trình, dự án.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng đã thành lập tổ công tác đặc biệt để giải quyết các vướng mắc liên quan.

Tin liên quan

Giao thông rối loạn khi đóng cầu Bình Triệu 1, Sở Xây dựng TP.HCM nói gì?

Giao thông rối loạn khi đóng cầu Bình Triệu 1, Sở Xây dựng TP.HCM nói gì?

Đóng cầu Bình Triệu 1 gây ùn tắc nghiêm trọng, Sở Xây dựng TP.HCM lên tiếng và đưa ra loạt giải pháp khẩn cấp.

TP.HCM: Cầu Bình Triệu 1 khi nào thông xe?

TP.HCM: Ùn tắc kéo dài sau vụ tai nạn trên cầu Bình Triệu chiều 4.1

Khám phá thêm chủ đề

Cầu Bình Triệu giao thông Sở Xây dựng Tp.HCM Ùn tắc giao thông chống ngập Triều cường Chất vấn HĐND TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận