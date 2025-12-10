TP.HCM: Xây dựng cầu Bình Triệu 3 để giảm ùn tắc

Tại kỳ họp, có 8 đại biểu chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM về các lĩnh vực, những thực trạng về ùn tắc giao thông ở các cửa ngõ như quốc lộ 13, quốc lộ 1, đường Trường Chinh, Tân Kỳ Tân Quý, cầu Bình Triệu…

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết sau 6 tháng hợp nhất tỉnh Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu với TP.HCM, các chỉ tiêu về giao thông, xây dựng, nhà ở xã hội… tươi sáng hơn.

Ông Trần Quang Lâm cho biết về tình hình tai nạn giao thông của TP.HCM đã giảm rất sâu cả về 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương); lĩnh vực vận tải tăng 6%; logistics cũng tăng; có thể nói TP.HCM đang chuyển mình trong lĩnh vực giao thông.

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM trả lời chất vấn ẢNH: SỸ ĐÔNG

Giải pháp chống ùn tắc khu vực cửa ngõ

Theo ông Trần Quang Lâm, hiện TP.HCM triển khai 34 dự án đặc biệt về giao thông, chống ngập như các dự án đường vành đai, cao tốc, thoát nước… Cụ thể như dự án đường Vành đai 3, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu đến ngã tư Bình Phước để nối vào quốc lộ 13 ở khu vực Bình Dương cũ… và sẽ khởi công tiếp nhiều công trình vào dịp cuối năm 2025.

Đại biểu Trương Lê Mỹ Ngọc chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đáng chú ý, trong các công trình, dự án chống ngập, chống ùn tắc giao thông, ông Trần Quang Lâm cho biết hiện TP.HCM triển khai nghiên cứu tiền khả thi xây dựng cầu Bình Triệu 3.

Trao đổi với PV Thanh Niên bên lề kỳ họp, ông Trần Quang Lâm cho biết thêm về cầu Bình Triệu 3 sẽ được xây dựng từ 4 - 6 làn xe, nằm ở giữa cầu Bình Triệu 1 và 2 hiện nay để ít nhất nâng số làn xe ở trên 3 cầu này khoảng 10 làn xe.

Cầu Bình Triệu 3 dự kiến sẽ được xây dựng ở giữa cầu Bình Triệu 1 và 2 hiện nay ẢNH: NHẬT THỊNH

Cùng với việc xây dựng cầu Bình Triệu 3, TP.HCM sẽ xây dựng đường trên cao ở khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh hiện nay để kết nối khu vực đường Điện Biên Phủ với các cầu Bình Triệu 1, 2, 3.

Về công tác giải phóng mặt bằng công trình trọng điểm, ông Trần Quang Lâm cho hay Sở Xây dựng TP.HCM đang tích cực phối hợp với sở ngành liên quan để đẩy nhanh tiến độ giải phóng và bàn giao mặt bằng cho các công trình, dự án.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng đã thành lập tổ công tác đặc biệt để giải quyết các vướng mắc liên quan.