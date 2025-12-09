Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Nhiều kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết, tồn tại qua nhiều kỳ họp

Đỗ Trường - Sỹ Đông - Thúy Liễu
09/12/2025 10:27 GMT+7

Sáng 9.12, tại kỳ họp thứ 6, HĐND TP.HCM báo cáo đánh giá việc kết quả giải quyết các kiến nghị cử tri của UBND TP.HCM.

Theo đó, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM cho biết trước và sau kỳ họp, HĐND TP.HCM đã tổ chức tiếp xúc cử tri, ghi nhận 522 ý kiến, kiến nghị và chuyển cho UBND TP.HCM giải quyết, trả lời theo thẩm quyền.

Trong các ý kiến, kiến nghị của cử tri có 27% ý kiến về lĩnh vực hạ tầng giao thông chiếm tỷ lệ lớn nhất trong các kỳ tiếp xúc cử tri, phản ánh sự quá tải của hệ thống hạ tầng trước áp lực dân số và tốc độ đô thị hóa của thành phố.

Tiếp đến là lĩnh vực nội vụ, thủ tục hành chính và chính sách an sinh chiếm tỷ lệ 20%. Theo đánh giá, ý kiến về nhóm lĩnh vực này tăng nhiều so với các kỳ họp thường lệ trước, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tác động của việc sáp nhập đơn vị…

TP.HCM: Nhiều kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết, tồn tại qua nhiều kỳ họp - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ngoài ra, cử tri đã có ý kiến về đất đai - tài nguyên môi trường chiếm 16%; y tế, giáo dục, văn hóa - xã hội chiếm 11%; quy hoạch - xây dựng chiếm 10%; và an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an ninh mạng chiếm 6%...

UBND TP.HCM đã phân công, chỉ đạo xử lý đạt 522/522 ý kiến và các sở ngành, UBND các xã, phường, đặc khu đã quan tâm, nỗ lực giải quyết đạt tỷ lệ trên 90%.

Tuy nhiên, HĐND TP.HCM cũng thẳng thắn đánh giá, nhìn nhận việc một số kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết, tồn tại qua nhiều kỳ họp HĐND: "Đây là những ý kiến 'khó', tồn tại qua nhiều kỳ họp, thường liên quan đến các dự án quy hoạch treo hoặc vướng mắc pháp lý vượt thẩm quyền của thành phố…", bà Nguyễn Trường Nhật Phượng phát biểu.

Cũng theo đánh giá, nguyên nhân và thực trạng của việc chưa giải quyết được các kiến nghị của cử tri do vướng mắc pháp lý của các dự án kéo dài hàng chục năm (như Sing Việt, Khu C30) trải qua nhiều thời kỳ thay đổi của luật Đất đai, luật Đầu tư, dẫn đến xung đột pháp lý về bồi thường, giao đất, khiến chính quyền địa phương không thể chủ động giải quyết.

TP.HCM: Nhiều kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết, tồn tại qua nhiều kỳ họp - Ảnh 2.

Cử tri TP.HCM kiến nghị nhiều vấn đề tại các buổi tiếp xúc

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Một trong những nguyên nhân khác là do năng lực chủ đầu tư. Nhiều dự án (như KCN Tân Tạo khu B, Dự án khu dân cư Nam - Nam Sài Gòn) chủ đầu tư không triển khai, hoặc có dấu hiệu lừa đảo, đang bị cơ quan điều tra thụ lý, dẫn đến việc dự án bị tạm dừng hoàn toàn, quyền lợi người dân bị treo theo dự án.

Quy hoạch các khu công viên, cây xanh, bãi đỗ xe, công trình công cộng kéo dài làm hạn chế các quyền của người sử dụng đất như: không được tách thửa, không được xây dựng kiên cố…

Để nâng cao chất lượng giải quyết các kiến nghị của cử tri, HĐND TP.HCM đề nghị UBND thành phố quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành nâng cao tinh thần trách nhiệm, đặc biệt đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong quá trình giải quyết kiến nghị của cử tri, chủ động giải quyết các kiến nghị trong phạm vi thẩm quyền; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết kiến nghị của cử tri.

