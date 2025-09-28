Cử tri TP.HCM đề nghị nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 20 triệu đồng

Ngày 27.9, tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị số 2 tiếp xúc cử tri TP.HCM tại các phường Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung, Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới (quận Bình Thạnh cũ) trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tổ đại biểu đơn vị số 2 gồm bà Trần Kim Yến, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM; ông Đỗ Đức Hiển, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.

Tại buổi tiếp xúc, ông Võ Quốc Dũng, cử tri phường Bình Quới góp ý về tinh gọn bộ máy và sáp nhập khu phố, tổ dân phố, đề xuất thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đưa khu phố, tổ dân phố thành đơn vị tự quản với quy mô từ 600 - 1.000 hộ dân ở khu vực đô thị, 400 - 600 hộ ở nông thôn, 200 - 300 hộ ở vùng núi.

Theo ông Dũng, mô hình này không cần cán bộ khu phố, tổ dân phố mà giao cho công chức cấp phường, xã quản lý trực tiếp các lĩnh vực quan trọng như hộ tịch, hộ khẩu, an ninh trật tự, tương tự mô hình cảnh sát khu vực.

Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò các tổ chức quần chúng như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh… để hỗ trợ quản lý địa bàn.

Ông Võ Quốc Dũng phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri ẢNH: THÚY LIỄU

Riêng công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, ông Dũng nhấn mạnh tình hình cháy nổ, động đất đang gây thiệt hại nặng nề ở nhiều nước và cảnh báo Việt Nam cũng đã từng xảy ra động đất nhỏ, trong đó trận lớn nhất cỡ 5 độ Richter xảy ra tại TP.HCM, Hà Nội gây thiệt hại không nhỏ.

Ông Dũng kiến nghị Nhà nước đánh giá toàn diện công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt ở các chung cư mini; xây dựng luật bắt buộc có phương án phòng chống động đất khi xây dựng nhà từ 7 tầng trở lên; tăng cường kiểm tra phòng cháy chữa cháy định kỳ, xử lý nghiêm vi phạm và có kế hoạch ứng phó động đất cụ thể cho các tòa nhà cao tầng, khu chung cư tại đô thị lớn.

Cử tri đề nghị nâng giảm trừ gia cảnh lên 20 triệu đồng/tháng

Cử tri Nguyễn Thị Minh Sáu, sống ở phường Gia Định, nêu nhiều góp ý xác đáng liên quan đến luật Thuế thu nhập cá nhân. Bà Sáu cho rằng, luật hiện hành chưa theo kịp sự thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế, chi phí sinh hoạt và không còn phù hợp thực tế.

Hiện mức giảm trừ gia cảnh là 11 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế và 4,4 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc, được điều chỉnh lần gần nhất vào năm 2020.

Tuy nhiên, trong bối cảnh lạm phát, giá cả dịch vụ và chi phí sinh hoạt, đặc biệt tại các đô thị lớn tăng cao những năm gần đây, mức giảm trừ này không còn đủ để đảm bảo mức sống tối thiểu.

Hệ quả là nhiều người lao động có thu nhập trung bình, vốn chỉ vừa đủ chi tiêu cơ bản, lại phải nộp thuế, gây áp lực lớn lên đời sống và làm giảm đáng kể thu nhập thực tế.

Bà Nguyễn Thị Minh Sáu phát biểu ý kiến về mức giảm trừ gia cảnh ẢNH: THÚY LIỄU

Bà Sáu cũng nhận xét biểu thuế lũy tiến từng phần với 7 bậc hiện nay được thiết kế với khoảng cách khá hẹp, tốc độ tăng thuế nhanh.

Điều này khiến chỉ cần thu nhập tăng nhẹ là người lao động đã phải chịu mức thuế suất cao hơn, làm giảm động lực phấn đấu tăng thu nhập.

Bên cạnh đó, cách tính thuế giữa các loại thu nhập còn chưa thống nhất: thu nhập từ tiền lương, tiền công chịu thuế lũy tiến, trong khi thu nhập từ kinh doanh, đầu tư lại áp dụng tỷ lệ khác, dẫn đến cảm giác thiếu công bằng và làm phức tạp khâu quản lý.

Thủ tục quyết toán thuế vẫn còn rườm rà, gây phiền hà, nhất là với những người có nhiều nguồn thu nhập và phải tự thực hiện thủ tục.

Từ những bất cập này, cử tri kiến nghị Bộ Tài chính và các cơ quan chức năng sớm sửa đổi luật Thuế thu nhập cá nhân.

Đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 20 triệu đồng/tháng

Cụ thể, nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 20 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế và 6 triệu đồng/tháng đối với người phụ thuộc; đồng thời rút gọn số bậc thuế từ 7 bậc còn 3 - 5 bậc để việc chuyển bậc không gây "cú sốc" về thuế suất.

Bà Sáu đề xuất ứng dụng mạnh mẽ công nghệ để người dân dễ dàng khai báo, quyết toán thuế, giảm gánh nặng hành chính.

Cử tri này cũng phản ánh các ứng dụng thuế hiện nay có giao diện rối rắm, thiếu đồng bộ, thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu và thao tác phức tạp, gây khó khăn cho người dân, đặc biệt khi nộp thuế đất phi nông nghiệp hoặc quyết toán thuế. Theo bà, điều này không chỉ làm giảm hiệu quả thu ngân sách mà còn lãng phí nguồn lực xã hội.

Ghi nhận các ý kiến cử tri, bà Trần Kim Yến cho biết, sau gần 3 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều phường ở Bình Thạnh đã được sáp nhập, nay chỉ còn 5 phường. Hiện TP.HCM đang thực hiện phân cấp, phân quyền sâu hơn, khiến khối lượng công việc tăng đáng kể, cán bộ phường, xã rất vất vả nhưng vẫn nỗ lực học hỏi để hoàn thành nhiệm vụ.

Tổ đại biểu đơn vị số 2 tại buổi tiếp xúc cử tri ẢNH: THÚY LIỄU

Về trụ sở làm việc sau sáp nhập, bà Yến cho biết kể cả nơi không dôi dư thì cũng sẽ sắp xếp hợp lý để cán bộ, công chức yên tâm công tác. Một số phường có trụ sở là UBND quận, huyện cũ nên diện tích rộng rãi, thuận lợi hơn, nhưng cũng có phường chưa có trụ sở riêng, phải tận dụng 5 - 6 trụ sở nhỏ khác nhau nên việc điều hành công việc gặp khó khăn.

"Có thể nói mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là một mô hình mới. Trước đây chúng ta quen với chính quyền 3 cấp trong thời gian dài, nên khi chuyển sang mô hình mới, khó có thể trong thời gian ngắn đáp ứng ngay mọi nhu cầu, xử lý nhanh tất cả vụ việc", bà Yến chia sẻ.

Bà Yến thông tin thêm, khoảng 20 ngày nữa, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc, đây là kỳ họp dài nhất, với nội dung thảo luận gồm 42 dự án luật và 3 nghị quyết quan trọng.

Đại biểu Trần Kim Yến khuyến khích người dân chủ động tìm hiểu các dự án luật trên mạng, gửi góp ý về Ủy ban MTTQ Việt Nam phường hoặc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM để có thêm nhiều ý kiến đa chiều, góp phần giúp các luật khi ban hành đạt hiệu quả cao.