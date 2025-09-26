Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân: Cần xem thời sự để tránh lừa đảo qua mạng

Thúy Liễu
Thúy Liễu
26/09/2025 15:13 GMT+7

Đây là ý kiến của đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân trả lời ý kiến cử tri TP.HCM trước tình trạng lừa đảo qua mạng ngày càng phức tạp.

Ngày 26.9, tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị số 4 tiếp xúc cử tri các phường Thới An, Trung Mỹ Tây, Đông Hưng Thuận, Tân Thới Hiệp, An Phú Đông trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri của 5 phường đóng góp nhiều ý kiến xoay quanh các vấn đề nhà đất, môi trường, giao thông, lừa đảo qua mạng

Tổ đại biểu đơn vị số 4 có bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM và ông Trần Hoàng Ngân, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội.

Ông Cao Xuân Toán, cử tri phường Thới An, nêu 2 vấn đề tại buổi tiếp xúc. Cử tri này đề nghị cần có chế tài nghiêm khắc hơn để xử lý tình trạng lừa đảo qua mạng. Theo ông, hiện nay các đối tượng lừa đảo thậm chí đến tận nhà để lừa người dân, đặc biệt nhắm đến người lớn tuổi và học sinh. Các vụ việc này xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội và báo chí, gây lo lắng trong cộng đồng nên cần có biện pháp kiểm soát chặt chẽ.

Tiếp đó, ông Toán phản ánh việc thuế nhà đất tăng cao, khiến người dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều hộ đã mua đất từ lâu bằng giấy tờ tay, khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải đóng phí quá cao. Ông Toán đề nghị các cơ quan chức năng điều chỉnh giá và thuế cho phù hợp, nhằm giảm bớt gánh nặng cho người dân.

Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân: Cần xem thời sự để tránh lừa đảo qua mạng- Ảnh 1.

Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị số 4

ẢNH: T.L

Còn ông Hồ Trọng Biên, cử tri phường Tân Thới Hiệp, kiến nghị Nhà nước sớm ban hành lộ trình, chính sách hỗ trợ để người dân thuận lợi chuyển đổi sang sử dụng xe điện, có cơ chế thu mua xe cũ với giá hợp lý, hỗ trợ thủ tục đăng ký xe mới nhanh gọn. Đồng thời, cần có chính sách khuyến khích lắp đặt pin năng lượng mặt trời, hỗ trợ kỹ thuật, kết nối hạ tầng và thu mua lại điện dư với giá hợp lý.

Ông Biên cũng đề xuất có cơ chế thu gom, tái chế rác công nghiệp để phục vụ sản xuất năng lượng, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư nhà máy tái chế, khai thác năng lượng tái tạo và nguồn nước, nhằm bổ sung nguồn cung, giảm giá điện, nước phục vụ đời sống và sản xuất.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến của cử tri, cho rằng đây là những góp ý quý giá để đoàn đại biểu phản ánh đầy đủ đến Quốc hội.

Ông Ngân chia sẻ, mục tiêu phát triển TP.HCM được nêu trong dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP.HCM đến năm 2030 là phấn đấu trở thành một đô thị toàn cầu, nằm trong nhóm 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới, có hệ sinh thái khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo phát triển. 

Ông Ngân nhấn mạnh, TP.HCM đã và đang ưu tiên đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng, giải ngân vốn đầu tư công, góp phần cải thiện chất lượng sống cho người dân.

Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân: Cần xem thời sự để tránh lừa đảo qua mạng- Ảnh 2.

Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân trả lời ý kiến cử tri

ẢNH: T.L

Bên cạnh đó, ông Ngân chia sẻ về nỗ lực số hóa dữ liệu dân cư, từng bước hiện đại hóa quản lý nhằm triển khai hỗ trợ an sinh xã hội nhanh, chính xác. Về tình trạng lừa đảo qua mạng, đại biểu này cho rằng đây là vấn đề phức tạp, tinh vi.

Ông Ngân khuyến nghị: "Tôi đề nghị quý cử tri cố gắng xem thời sự buổi tối, các thông tin trên báo chí chính thống, tập cho con cháu mình xem cùng để nhận dạng các kiểu lửa đảo. Bên cạnh lực lượng an ninh mạng thực hiện nhiệm vụ, bà con cũng cần tăng cường nâng cao cảnh giác, phòng ngừa".

Kết luận buổi tiếp xúc, đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, thành phố đang triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thủ tục hành chính, mở rộng ứng dụng VNeID để tạo thuận lợi cho người dân.

Bà Tuyết cũng chia sẻ về các vấn đề cử tri TP.HCM quan tâm như xử lý lừa đảo qua mạng, an toàn thực phẩm, phát triển năng lượng tái tạo và khuyến khích người dân sử dụng xe điện. 

Bà Tuyết nhấn mạnh việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ 1.7 đến nay diễn ra thông suốt, các quyền hạn của cấp phường xã không bị thu hẹp mà vẫn được phân công, theo dõi chặt chẽ. 

Bà Tuyết đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sửa chữa hạ tầng giao thông, xử lý các vấn đề tồn đọng để nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Tin liên quan

Bí thư Thành ủy TP.HCM tiếp xúc cử tri TP.Bà Rịa cũ

Bí thư Thành ủy TP.HCM tiếp xúc cử tri TP.Bà Rịa cũ

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã tiếp xúc cử tri 3 phường Bà Rịa, Long Hương và Tam Long thuộc TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Khám phá thêm chủ đề

lừa đảo qua mạng tiếp xúc cử tri ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TRẦN HOÀNG NGÂN cử tri TP.HCM Trần Hoàng Ngân Văn Thị Bạch Tuyết đại biểu Cử tri Đại biểu quốc hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận