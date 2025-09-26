Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân: Cần xem thời sự để tránh lừa đảo qua mạng

Ngày 26.9, tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị số 4 tiếp xúc cử tri các phường Thới An, Trung Mỹ Tây, Đông Hưng Thuận, Tân Thới Hiệp, An Phú Đông trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri của 5 phường đóng góp nhiều ý kiến xoay quanh các vấn đề nhà đất, môi trường, giao thông, lừa đảo qua mạng…

Tổ đại biểu đơn vị số 4 có bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM và ông Trần Hoàng Ngân, Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội.

Ông Cao Xuân Toán, cử tri phường Thới An, nêu 2 vấn đề tại buổi tiếp xúc. Cử tri này đề nghị cần có chế tài nghiêm khắc hơn để xử lý tình trạng lừa đảo qua mạng. Theo ông, hiện nay các đối tượng lừa đảo thậm chí đến tận nhà để lừa người dân, đặc biệt nhắm đến người lớn tuổi và học sinh. Các vụ việc này xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội và báo chí, gây lo lắng trong cộng đồng nên cần có biện pháp kiểm soát chặt chẽ.

Tiếp đó, ông Toán phản ánh việc thuế nhà đất tăng cao, khiến người dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều hộ đã mua đất từ lâu bằng giấy tờ tay, khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải đóng phí quá cao. Ông Toán đề nghị các cơ quan chức năng điều chỉnh giá và thuế cho phù hợp, nhằm giảm bớt gánh nặng cho người dân.

Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đơn vị số 4 ẢNH: T.L

Còn ông Hồ Trọng Biên, cử tri phường Tân Thới Hiệp, kiến nghị Nhà nước sớm ban hành lộ trình, chính sách hỗ trợ để người dân thuận lợi chuyển đổi sang sử dụng xe điện, có cơ chế thu mua xe cũ với giá hợp lý, hỗ trợ thủ tục đăng ký xe mới nhanh gọn. Đồng thời, cần có chính sách khuyến khích lắp đặt pin năng lượng mặt trời, hỗ trợ kỹ thuật, kết nối hạ tầng và thu mua lại điện dư với giá hợp lý.

Ông Biên cũng đề xuất có cơ chế thu gom, tái chế rác công nghiệp để phục vụ sản xuất năng lượng, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư nhà máy tái chế, khai thác năng lượng tái tạo và nguồn nước, nhằm bổ sung nguồn cung, giảm giá điện, nước phục vụ đời sống và sản xuất.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến của cử tri, cho rằng đây là những góp ý quý giá để đoàn đại biểu phản ánh đầy đủ đến Quốc hội.

Ông Ngân chia sẻ, mục tiêu phát triển TP.HCM được nêu trong dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP.HCM đến năm 2030 là phấn đấu trở thành một đô thị toàn cầu, nằm trong nhóm 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới, có hệ sinh thái khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo phát triển.

Ông Ngân nhấn mạnh, TP.HCM đã và đang ưu tiên đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng, giải ngân vốn đầu tư công, góp phần cải thiện chất lượng sống cho người dân.

Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân trả lời ý kiến cử tri ẢNH: T.L

Bên cạnh đó, ông Ngân chia sẻ về nỗ lực số hóa dữ liệu dân cư, từng bước hiện đại hóa quản lý nhằm triển khai hỗ trợ an sinh xã hội nhanh, chính xác. Về tình trạng lừa đảo qua mạng, đại biểu này cho rằng đây là vấn đề phức tạp, tinh vi.

Ông Ngân khuyến nghị: "Tôi đề nghị quý cử tri cố gắng xem thời sự buổi tối, các thông tin trên báo chí chính thống, tập cho con cháu mình xem cùng để nhận dạng các kiểu lửa đảo. Bên cạnh lực lượng an ninh mạng thực hiện nhiệm vụ, bà con cũng cần tăng cường nâng cao cảnh giác, phòng ngừa".

Kết luận buổi tiếp xúc, đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, thành phố đang triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thủ tục hành chính, mở rộng ứng dụng VNeID để tạo thuận lợi cho người dân.

Bà Tuyết cũng chia sẻ về các vấn đề cử tri TP.HCM quan tâm như xử lý lừa đảo qua mạng, an toàn thực phẩm, phát triển năng lượng tái tạo và khuyến khích người dân sử dụng xe điện.

Bà Tuyết nhấn mạnh việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ 1.7 đến nay diễn ra thông suốt, các quyền hạn của cấp phường xã không bị thu hẹp mà vẫn được phân công, theo dõi chặt chẽ.

Bà Tuyết đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sửa chữa hạ tầng giao thông, xử lý các vấn đề tồn đọng để nâng cao chất lượng sống cho người dân.