TP.HCM: Cầu Bình Triệu 1 khi nào thông xe?

Ùn ứ kéo dài trên đường Nguyễn Xí

Nhiều ngày qua, tuyến đường Nguyễn Xí (từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Nơ Trang Long) liên tục rơi vào tình trạng ùn ứ, đặc biệt vào giờ cao điểm. Dòng xe thường xuyên dừng chờ đèn đỏ, cộng thêm việc thi công nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 khiến giao thông tại khu vực trở nên quá tải.

Bên cạnh đó, tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, tràn xuống lòng đường diễn ra làm giảm diện tích lưu thông.

Tình hình kẹt xe kéo sang khu vực cầu Bình Lợi ẢNH: DIỆU MI

Trả lời PV Báo Thanh Niên, ông Mai Thanh Tùng, Phó trưởng phòng Kế hoạch và đầu tư (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết, từ ngày 1.9.2025, cầu Bình Triệu 1 bắt đầu sửa chữa, khiến lưu lượng xe từ khu vực Thủ Đức cũ và Bình Dương cũ đổi hướng lưu thông về đường Phạm Văn Đồng - Nguyễn Xí và ngược lại.

Thời điểm đầu tháng 9 cũng là lúc học sinh, sinh viên nhập học khiến lượng phương tiện tăng đột biến vào lúc cao điểm.

Ngoài ra, tuyến đường Dương Quảng Hàm (quận Gò Vấp cũ) vừa hoàn thiện và đưa vào sử dụng, kết nối thêm hướng đi đường Đặng Thùy Trâm - Phạm Văn Đồng, tiếp tục làm tăng lưu lượng xe qua khu vực.

UBND phường Bình Lợi Trung đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm kẹt xe tại các tuyến đường Nguyễn Xí, Nơ Trang Long, Phạm Văn Đồng.

Đầu tiên, chỉ đạo Công an phường phối hợp Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông khảo sát để lắp đặt biển báo phụ cho phép rẽ phải khi đèn đỏ, tại các giao lộ cần thiết nhằm giảm ùn tắc vào giờ cao điểm.

Đồng thời, Công an phường và lực lượng an ninh cơ sở phối hợp Đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh điều tiết giao thông tại các tuyến đường, giao lộ trên địa bàn phường vào các khung giờ cao điểm trong ngày.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Công an phường phối hợp Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị cùng với lực lượng an ninh cơ sở phường thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh, buôn bán trên tuyến đường Nguyễn Xí cam kết không vi phạm trật tự lòng lề đường. Theo ông Mai Thanh Tùng, Công an phường Bình Lợi Trung đã lập biên bản xử phạt 18 vụ với số tiền 13,5 triệu đồng.

Cầu Bình Triệu 1 hoàn thành cuối tháng 11.2025

Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 có điểm đầu xây dựng cách mố cầu hiện hữu phía quận Bình Thạnh cũ khoảng 93,4 m và điểm cuối cách cầu hiện hữu phía TP.Thủ Đức cũ khoảng 92,4 m ẢNH: UYỂN NHI