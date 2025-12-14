TP.HCM đề xuất bỏ hồ sơ giấy đối với 390 thủ tục

UBND TP.HCM vừa báo cáo Bộ Tư pháp kết quả rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, trong đó đề xuất nhiều thủ tục dùng dữ liệu thay hồ sơ giấy.

Hiện TP.HCM đang áp dụng 2.235 thủ tục, gồm 1.860 thủ tục cấp tỉnh, 370 thủ tục cấp xã và một số thủ tục của cơ quan khác. Sau khi Thủ tướng chỉ đạo rà soát, cắt giảm, đơn giản thủ tục dựa trên dữ liệu, UBND TP.HCM đã triển khai, đôn đốc các sở, ban, ngành thực hiện rà soát danh mục.

Trên cơ sở đó, UBND TP.HCM đề xuất thay thế thành phần hồ sơ đã có trên cơ sở dữ liệu đối với 390 thủ tục. Đối với thành phần hồ sơ là căn cước công dân, căn cước, chứng minh nhân dân, UBND TP.HCM cho biết các cơ quan, đơn vị đã khai thác dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hầu như không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp hồ sơ giấy.

Công chức xử lý hồ sơ hành chính dựa trên khai thác dữ liệu sẽ bớt yêu cầu người dân nộp hồ sơ giấy ẢNH: SỸ ĐÔNG

Về thủ tục đặc thù của địa phương, thủ tục hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng có thành phần hồ sơ là tờ khai, bản photo hoặc bản sao giấy chứng tử, hóa đơn đã được thanh toán của cơ sở hỏa táng.

UBND TP.HCM nhận định giấy chứng tử trong thành phần hồ sơ có thể cắt giảm, đơn giản hóa bằng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Hiện Sở Y tế đang phối hợp Sở Tư pháp, Sở Nội vụ rà soát, tham mưu sửa đổi quy định về chính sách hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng.

Bổ sung kịp thời quy định bỏ hồ sơ giấy

Nêu một số vướng mắc, UBND TP.HCM cho hay vẫn còn trường hợp sử dụng tài khoản đăng nhập và thông tin định danh của người không phải là chủ hồ sơ để nộp hồ sơ, yêu cầu giải quyết thủ tục cho người khác trên môi trường điện tử, gây khó khăn trong việc khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ công tác xác minh, đối chứng.

Mặt khác, cổng dịch vụ công quốc gia vận hành chưa ổn định, chữ ký số thường xuyên bị lỗi. Đường truyền không ổn định, bị chậm hoặc không truy cập được trong các khung giờ cao điểm từ 7 giờ 30 phút tới 10 giờ và từ 15 -17 giờ.

Trạng thái thanh toán phí chậm chuyển đổi gây khó khăn cho người dân khi nộp hồ sơ, thanh toán phí trực tuyến và ảnh hưởng đến quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của cán bộ, công chức.

UBND TP.HCM đề xuất miễn trừ trách nhiệm của cán bộ, công chức khi xử lý hồ sơ bằng dữ liệu mà dữ liệu chưa đầy đủ, chưa chuẩn xác ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trước tình trạng trên, UBND TP.HCM đề xuất Chính phủ quy định về việc miễn trừ trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình xử lý hồ sơ bằng dữ liệu đối với trường hợp dữ liệu chưa đầy đủ, chưa chuẩn xác.

Bên cạnh đó, TP.HCM kiến nghị Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo về việc triển khai thực thi phương án cắt giảm, thay thế ngay các thành phần hồ sơ mà thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Các bộ ngành kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung quy định để cắt giảm hoặc không yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp thành phần hồ sơ mà thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu.