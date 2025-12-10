Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Một số chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ 2026

Đỗ Trường - Thúy Liễu - Sỹ Đông
10/12/2025 14:46 GMT+7

UBND TP.HCM dự kiến kinh phí trên 68 tỉ đồng/năm để hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức được cử làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công 2 cấp (cấp thành phố và 168 xã phường, đặc khu).

Chiều 10.12, tại kỳ họp thứ 6, HĐND TP.HCM thông qua các nghị quyết liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công, có hiệu lực từ tháng 1.2026.

Theo tờ trình của UBND TP.HCM, sau khi hợp nhất Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM có khối lượng giải quyết thủ tục hành chính phát sinh ngày càng nhiều, tính chất công việc phức tạp hơn. Điều này càng gia tăng áp lực công việc và đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp (khoảng 2.349 người) phải phục vụ chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp ngày càng tăng cao.

TP.HCM: Một số chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ 2026- Ảnh 1.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM (đứng giữa) khảo sát tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Bên cạnh đó, TP.HCM là một đô thị đặc biệt, là đầu tàu kinh tế văn hóa – xã hội của cả nước, là một trong những địa phương có chi phí sinh hoạt cao hơn so với mặt bằng chung. Do đó, việc xây dựng chính sách hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công là rất cần thiết, nhằm bảo đảm đời sống, thu nhập, tạo động lực yên tâm công tác. 

Đồng thời thu hút, giữ chân nguồn nhân lực có trình độ, kinh nghiệm trong bộ máy hành chính; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong điều kiện mới.

Theo đó, HĐND TP.HCM đã quyết định áp dụng nghị quyết của HĐND tỉnh Bình Dương (cũ), hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công toàn TP.HCM mới (cấp thành phố và 168 xã, phường, đặc khu) với mức 2 triệu đồng/người/tháng và tiền đồng phục là 5 triệu đồng/người/năm.

Tổng kinh phí dự toán hỗ trợ là hơn 68 tỉ đồng/năm (chưa bao gồm hơn 11,7 tỉ đồng chi đồng phục 5 triệu đồng/người/năm). Thời gian áp dụng từ ngày 1.1.2026.

TP.HCM: Một số chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ 2026- Ảnh 2.

Người dân đi giải quyết thủ tục hành chính tại phường Bình Dương, TP.HCM

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư

UBND TP.HCM đề nghị áp dụng nghị quyết của HĐND TP.HCM năm 2017 về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố (sau sắp xếp).

Cụ thể, áp dụng nghị quyết của HĐND TP.HCM năm 2017 về chi bồi dưỡng đối với những người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn trên địa bàn là 120.000 đồng/người/ngày (đối với những trường hợp chưa được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề); 96.000 đồng/người/ngày (đối với trường hợp đang hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề) và các trường hợp khác là 60.000 đồng/người/ngày.

Thời gian áp dụng cùng tính từ ngày 1.1.2026.

