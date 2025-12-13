TP.HCM tính làm đường trên cao từ sân bay về trung tâm hành chính mới

Đây là chỉ đạo được nêu trong thông báo kết luận của Văn phòng UBND TP.HCM tại cuộc họp mới đây về công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chủ trì.

Nhằm giảm ùn tắc giao thông, lãnh đạo TP.HCM yêu cầu bổ sung quy hoạch các tuyến đường trên cao, như từ quận 1 cũ qua quận 7 cũ; đường từ nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm hành chính mới của thành phố.

Hiện hướng lưu thông từ khu vực từ quận 1 cũ qua quận 7 cũ đều phải qua khu vực quận 4 cũ theo 3 cây cầu: cầu Khánh Hội, cầu Calmette, cầu Ông Lãnh và 2 tuyến đường Nguyễn Tất Thành và Nguyễn Hữu Thọ. Các tuyến đường này thường xuyên ùn tắc do bề rộng nhỏ, lưu lượng phương tiện lớn.

Đường Nguyễn Văn Trỗi hướng về sân bay Tân Sơn Nhất luôn nhộn nhịp xe cộ ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trong khi đó, trung tâm hành chính mới của TP.HCM dự kiến xây dựng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh), đối diện trung tâm hành chính hiện hữu ở phường Sài Gòn. Việc lưu thông từ sân bay Tân Sơn Nhất vào trung tâm hành chính theo hướng đường Cộng Hòa, Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa hoặc Điện Biên Phủ. Các tuyến đường này cũng trong tình trạng quá tải, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, du khách.

Song song với việc bổ sung đường trên cao, lãnh đạo TP.HCM cũng yêu cầu đảm bảo đúng tiến độ khởi công 2 tuyến đường sắt đô thị. Cụ thể, tuyến Bến Thành - Cần Giờ khởi công ngày 19.12, còn tuyến Bến Thành - Tham Lương khởi công ngày 15.1.2026. Đồng thời, 2 cây cầu huyết mạch là Phú Mỹ 2 và Cần Giờ cũng dự kiến khởi công ngày 15.1.2026 để chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Một số tuyến giao thông đối ngoại như quốc lộ 22, quốc lộ 13, quốc lộ 1, đường Võ Văn Kiệt nối dài, cầu đường Bình Tiên, cầu đường Nguyễn Khoái, đường Nguyễn Văn Linh - trục động lực Đức Hòa cũng được yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Liên quan các dự án đối tác công - tư theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), Sở Tài chính được giao nhiệm vụ rà soát danh mục các công trình, dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 để cập nhật dự án mà TP.HCM chưa giao nhà đầu tư lập đề xuất dự án đầu tư.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM rà soát, báo cáo UBND TP.HCM để trình HĐND TP.HCM ban hành danh mục quỹ đất đối ứng của thành phố cho các dự án đầu tư xây dựng theo hợp đồng BT.