TP.HCM đặt mục tiêu đột phá trong năm 2026

Ngày 10.12, sau 2 ngày làm việc, kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM bế mạc.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho biết kỳ họp đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển KT-XH, tài chính - ngân sách, đầu tư công, phân cấp nguồn thu - nhiệm vụ chi giữa ngân sách TP và ngân sách cấp xã, cùng các chính sách về an sinh xã hội và phát triển nguồn nhân lực.

Lãnh đạo TP.HCM trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.HCM cho các cá nhân có đóng góp cho thành phố ẢNH: NGUYỄN ANH

Bên cạnh đó, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp được tổ chức theo hướng đổi mới, đi thẳng vào những vấn đề cử tri quan tâm. Mở đầu phiên chất vấn, vấn đề an toàn thực phẩm được bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở ATTP TP.HCM, thẳng thắn nhận định những vụ ngộ độc cấp tính mà chúng ta thấy chỉ là "phần nổi của tảng băng". Phần chìm đáng lo ngại hơn nằm ở câu hỏi: Liệu thực phẩm hằng ngày có chứa chất độc hại tích tụ, gây ra "ngộ độc mãn tính" và gánh nặng bệnh tật trong tương lai hay không? Bà Lan cho rằng bên cạnh sự quyết liệt của cơ quan chức năng, "quyền lực" giám sát của người tiêu dùng chính là màng lọc hiệu quả nhất để loại bỏ các quán ăn mất vệ sinh.

Ở lĩnh vực hạ tầng, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho hay sau 6 tháng hợp nhất, bức tranh giao thông và logistics của TP đã có nhiều điểm sáng, tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí. Để giải quyết dứt điểm tình trạng kẹt xe tại cửa ngõ Đông Bắc, TP.HCM đang triển khai nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng cầu Bình Triệu 3 nằm giữa 2 cầu Bình Triệu 1 và 2 hiện hữu. Khi hoàn thành, tổng quy mô cụm cầu này sẽ nâng lên khoảng 10 làn xe, kết hợp với dự án đường trên cao tại khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh, giúp thông thoáng trục kết nối từ đường Điện Biên Phủ ra QL13.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết quan trọng về chế độ hỗ trợ cho đội ngũ nhân sự tại Trung tâm phục vụ hành chính công, có hiệu lực từ ngày 1.1.2026.

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi một số kết quả nổi bật của năm 2025 về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, đồng thời đánh giá đây là giai đoạn "thử lửa" với rất nhiều khó khăn. Thời gian qua, TP.HCM dày công nghiên cứu các cơ chế, chính sách đặc thù mới trình Quốc hội xem xét thông qua. "TP.HCM chỉ xin cơ chế, không xin tiền và sẵn sàng là nơi thí điểm các chính sách mới", ông Được khẳng định.

Về nhiệm vụ năm 2026, ông Được cho biết TP.HCM chọn chủ đề năm 2026 là "Khai thông thể chế, giải phóng nguồn lực, đột phá hạ tầng, nâng cao hiệu quả phục vụ và tạo chuyển biến thực chất trong phát triển TP sau sáp nhập".

TP đề ra 5 nhóm chỉ tiêu chủ yếu với 26 chỉ tiêu thành phần trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, phát triển đô thị môi trường, cải cách hành chính, quốc phòng - an ninh. Một trong các giải pháp trọng tâm của TP.HCM là cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng kinh tế số, KH-CN, đổi mới sáng tạo.

Theo ông Được, trước đây TP.HCM phát triển theo chiều rộng và đạt kết quả nhất định, nhưng nếu không tái cơ cấu đi theo chiều sâu thì không thể vượt qua bẫy thu nhập trung bình. Trong năm 2026, TP.HCM sẽ hoàn thành quy hoạch lại TP với quy mô rộng mở hơn để thu hút đầu tư, kiến tạo đô thị.

Trao đổi thêm về đội ngũ cán bộ, công chức, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được cho rằng phải chủ động nghĩ, chủ động làm, biết làm và dám chịu trách nhiệm thì TP mới phát triển. Bởi lẽ, thực tế có những việc có thể chấp nhận không tuân thủ chặt chẽ về trình tự, thủ tục nhưng tuyệt đối không gây thất thoát ngân sách, không bỏ túi riêng và thật sự vì lợi ích chung.