Tìm đâu thực phẩm tinh khiết, an toàn cho con giữa ‘mê trận’ thực phẩm bẩn?

Sữa tươi Vinamilk là thương hiệu sữa tươi tiên phong tại Việt Nam đạt Clean Label Project (An toàn và tinh khiết) và Superior Taste (Vị ngon thượng hạng), minh chứng cho chuẩn an toàn, tinh khiết, và vị ngon thượng hạng giúp mẹ giảm nỗi lo về lựa chọn thực phẩm dinh dưỡng cho con.

Thực phẩm nhiễm khuẩn: Nỗi lo của mọi bậc cha mẹ

Thực phẩm nhiễm khuẩn và thực phẩm bẩn hiện vẫn là một trong những mối lo hàng đầu của nhiều bậc phụ huynh. Theo thống kê của WHO và FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations - Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc), mỗi ngày có hơn 1,6 triệu người mắc các bệnh do ăn phải thực phẩm nhiễm khuẩn, dẫn đến khoảng 420.000 ca tử vong mỗi năm. Ngoài ra, WHO cũng cảnh báo việc tiêu thụ thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn có thể dẫn đến nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng, từ ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền nhiễm qua đường tiêu hóa cho tới tình trạng tích tụ kim loại nặng và tăng nguy cơ rối loạn nội tiết do dư lượng hóa chất, hormone hay kháng sinh tồn dư.

Đáng chú ý hơn, tình trạng này càng trở nên báo động khi ngay cả tại thị trường Mỹ - nơi các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm được xem là rất khắt khe. Theo nghiên cứu của Healthy Babies Bright Futures (2019), 95% sản phẩm thức ăn trẻ em tại Mỹ chứa ít nhất một loại kim loại nặng, và 25% chứa cả bốn loại chính: chì, asen (thạch tín - thành phần trong thuốc trừ sâu), cadmium (thành phần trong pin tiểu) và thủy ngân. Những con số này cho thấy thực phẩm nhiễm khuẩn và kim loại nặng là mối nguy đang lớn dần, đặt ra yêu cầu cấp thiết về kiểm soát và giám sát nghiêm ngặt các sản phẩm dành cho trẻ em.

Lựa chọn được thực phẩm an toàn, sạch tinh khiết cho con luôn là bài toán đau đầu của các bậc phụ huynh

Do đó, việc lựa chọn thực phẩm an toàn cho con trở thành nỗi trăn trở lớn của nhiều bậc phụ huynh. Tuy rằng có một số cha mẹ đã cẩn thận đọc kỹ nhãn mác, tìm hiểu thành phần hay so sánh từng chi tiết đến đâu, thì thực tế đáng buồn là vẫn có những tác hại tiềm ẩn không hề được thể hiện trên nhãn.

Theo đó, báo cáo của Clean Label Project (CLP - An toàn và tinh khiết) về "Thức ăn cho trẻ nhỏ: Hỗn hợp của chất dẻo hóa và kim loại nặng" (Baby Food: A Puree of Plasticizers and Heavy Metals - Báo cáo kiểm tra hơn 530 mẫu thực phẩm của trẻ tại Mỹ) cũng chỉ ra, nhiều kim loại nặng được tìm thấy, trong đó, có đến 80% sản phẩm được kiểm tra có chứa asen. Đáng nói, những sản phẩm được dán nhãn "không BPA" cũng được CLP phát hiện hơn 60% có chứa BPA. Điều này cho thấy: ngay cả những thực phẩm trông có vẻ "an toàn" nhất cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ mà người tiêu dùng không thể nhận ra.

Vinamilk tiên phong đạt chứng nhận An toàn và tinh khiết uy tín toàn cầu

Clean Label Project (CLP - An toàn và tinh khiết) là một tổ chức kiểm nghiệm độc lập uy tín, có trụ sở tại Mỹ, kiểm nghiệm những hợp chất "vô hình" - những chỉ tiêu không được thể hiện trên nhãn sản phẩm, từ đó mang lại cái nhìn trung thực nhất về độ an toàn của thực phẩm trẻ nhỏ.

Không chỉ xem xét dư lượng kim loại nặng, CLP còn phân tích sự hiện diện của các chất như BPA, BPS, Phthalates - những hợp chất có thể ảnh hưởng đến nội tiết tố và hệ miễn dịch, đặc biệt với trẻ nhỏ. Các nhóm chất như Acrylamide (có thể gây ung thư) hay Parabens (thường dùng làm chất bảo quản) cũng nằm trong danh sách đánh giá.

CLP đánh giá sản phẩm dựa trên các tiêu chí khắt khe, bao gồm dư lượng kháng sinh, siêu vi nhựa, kim loại nặng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, cũng như các hóa chất có hại khác có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

CLP thu thập mẫu như một người tiêu dùng thông thường và tiến hành kiểm tra tại các phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế để đảm bảo tính độc lập và đáng tin cậy.

Để đạt được chứng nhận này, mọi hộp sữa tươi Vinamilk 100% phải vượt qua hơn 400 tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt của CLP bao gồm cả chất lượng sản phẩm (kiểm soát dư lượng kim loại nặng, siêu vi nhựa, thuốc trừ sâu và các tạp chất không mong muốn) lẫn điều kiện sản xuất (quy trình kiểm nghiệm sản phẩm, kê khai thành phần, đánh giá mối nguy nguyên liệu…).

Vinamilk tiên phong ứng dụng quy trình tiêu chuẩn

Tại Việt Nam, sữa tươi Vinamilk trở thành thương hiệu sữa tươi tiên phong đạt được bộ đôi giải thưởng Clean Label Project (An toàn và tinh khiết) và Superior Taste (Vị ngon thượng hạng) (tính từ năm 2022 đến 14.3.2025).

Một trong các yếu tố giúp Vinamilk vượt qua các vòng đánh giá đến từ việc kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu đầu vào, đảm bảo mọi quy trình sản xuất khép kín cũng như an toàn tuyệt đối tại các nhà máy và trang trại bò sữa. Đây cũng là thành quả đáng tự hào của chiến lược phát triển bền vững và nỗ lực đầu tư xây dựng các hệ thống trang trại hiện đại, đạt chuẩn quốc tế như Global G.A.P.

Vinamilk luôn tuân thủ quy định nghiêm ngặt từ việc kiểm soát nguyên liệu đầu vào đến vận chuyển và đưa sữa vào sản xuất khép kín để đảm bảo hương vị tươi ngon và hàm lượng dinh dưỡng cao khi đến tay người tiêu dùng

Với Vinamilk sữa tươi 100%, sữa tươi được vắt và đóng hộp trong ngày, nhằm đảm bảo lưu giữ được hương vị tươi ngon, quan trọng hơn cả là an toàn và tinh khiết khi đến tay người tiêu dùng. Vinamilk sữa tươi 100% đã trở thành một lựa chọn đáng tin cậy của nhiều phụ huynh Việt trên hành trình nuôi dưỡng con trẻ lớn khôn, khỏe mạnh. Hãy chăm sóc sức khỏe cả gia đình bằng tất cả sự hiểu biết và thông thái để hạn chế tối đa những tác động tiêu cực từ vấn nạn thực phẩm nhiễm khuẩn.

