TP.HCM dành hơn 1.000 tỉ đồng xúc tiến thương mại

Chiều 10.12, HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết quy định chính sách đặc thù hỗ trợ cho các hoạt động xúc tiến thương mại, có hiệu lực từ ngày 20.12.

Theo đó, TP.HCM sẽ hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước; phát triển ngoại thương; quảng bá thương hiệu hàng hóa, dịch vụ đến người tiêu dùng; đào tạo, nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, phát triển thị trường; xây dựng và phát hành thông tin, cơ sở dữ liệu sản phẩm, ngành hàng, thị trường.

Ước tính kinh phí hỗ trợ giai đoạn 2026 - 2030 là 1.026 tỉ đồng. Cụ thể, năm 2026 là 187 tỉ, năm 2027 là 195 tỉ đồng, năm 2028 là 204 tỉ đồng, năm 2029 là 210 tỉ đồng và năm 2030 là 230 tỉ đồng.

Các đại biểu HĐND TP.HCM bấm nút biểu quyết thông qua chính sách đặc thù hỗ trợ xúc tiến thương mại ẢNH: NGUYỄN ANH

Cụ thể, với hoạt động xúc tiến thương mại trong nước, TP.HCM hỗ trợ 50% chi phí nhưng không quá 20 triệu đồng/đơn vị tham gia hội chợ, triển lãm, tuần hàng, phiên chợ, chương trình khuyến mại tập trung.

Khi thực hiện chương trình đưa hàng Việt về vùng nông thôn, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực xa trung tâm thì TP.HCM được hỗ trợ 70% chi phí nhưng không quá 150 triệu đồng/đợt bán hàng.

Đặc biệt, TP.HCM sẽ hỗ trợ 100% chi phí khi tổ chức hội nghị kết nối cung cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành phố; lễ hội, tuần lễ, ngày hội giới thiệu sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng của TP.HCM hoặc các hội nghị, hội thảo, kết nối giao thương và sự kiện xúc tiến thương mại trong nước.

Bên cạnh đó, TP.HCM hỗ trợ toàn bộ kinh phí tổ chức đoàn doanh nghiệp đi khảo sát, giao dịch thương mại tại các tỉnh.

Tham gia hội chợ nước ngoài nhận hỗ trợ 300 triệu đồng

Với hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương, TP.HCM hỗ trợ 100% chi phí thực hiện nhưng không quá 300 triệu đồng/doanh nghiệp khi tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm ở nước ngoài có quy mô tối thiểu 12 gian hàng và tối thiểu 12 doanh nghiệp tham gia. Riêng hội chợ, triển lãm chuyên ngành thì quy mô tối thiểu 6 gian hàng và 6 doanh nghiệp tham gia.

Đáng chú ý, TP.HCM hỗ trợ 100% kinh phí khi tổ chức đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào thành phố giao dịch để mua hàng hoặc tổ chức đoàn giao dịch thương mại ở nước ngoài.

Hội chợ du lịch quốc tế TP.HCM thu hút đông đảo doanh nghiệp đến quảng bá, xúc tiến đầu tư ẢNH: DIỆU MI

UBND TP.HCM cho biết hoạt động xúc tiến thương mại trong các năm qua đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

Tổng ngân sách nhà nước của TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã chi cho các hoạt động xúc tiến thương mại trong giai đoạn 2023 - 2025 liên tục tăng. Cụ thể, năm 2023 hơn 143 tỉ đồng, qua năm 2024 tăng lên 159 tỉ đồng và năm 2025 ước đạt 167 tỉ đồng.

Việc ban hành chính sách hỗ trợ đặc thù nhằm kịp thời lấp khoảng trống pháp lý do Thông tư 171/2014 của Bộ Tài chính hết hiệu lực, đồng thời giúp TP.HCM thống nhất cơ chế tài chính xúc tiến thương mại, tăng tính chủ động trong quản lý ngân sách.