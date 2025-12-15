Thành ủy TP.HCM bàn giải pháp xử lý kẹt xe, ngập nước

Sáng 15.12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM tổ chức hội nghị lần thứ hai. Phát biểu khai mạc, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, cho biết hội nghị sẽ thảo luận giải pháp để xử lý những tồn tại, vướng mắc mà thành phố đang đối mặt.

Đặc biệt, hội nghị tập trung giải quyết 4 yêu cầu lớn mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi gắm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, gồm: kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm và phấn đấu thành phố không ma túy.

Bí thư Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc hội nghị ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Quang đề nghị tập trung thảo luận 6 vấn đề trả lời cho câu hỏi: 5 năm tới, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM sẽ làm gì, sẽ chỉ đạo như thế nào để TP.HCM đạt được mục tiêu đề ra trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết, năm vừa qua có nhiều việc quan trọng như tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp lại địa giới hành chính... Những việc này buộc các cấp phải có tư duy mới, cách làm mới theo nguyên tắc mới.

Ông Trần Lưu Quang đánh giá, TP.HCM đã làm được nhiều việc nhưng vẫn còn một số việc phải làm. Kết quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp TP.HCM làm được ở mức khá.

Giải thích thêm, ông Quang cho biết TP.HCM hiện có quy mô lớn, nhiệm vụ đặt ra nhiều, nặng nề. Do đó, trong hội nghị lần này có 2 nhóm việc lớn là: giải quyết tồn tại, vướng mắc mà TP.HCM đang phải đối mặt; đặc biệt lưu ý 4 ý Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi gắm.

Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 2 diễn ra trong 1 ngày ẢNH: SỸ ĐÔNG

"TP.HCM mới có quy mô lớn hơn, mạnh hơn, nhiều tiềm năng hơn nên còn có nhiệm vụ lớn là đầu tàu của cả nước, là trung tâm đổi mới sáng tạo và là nơi ứng dụng nhiều mô hình mới như trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do... Quan trọng nhất, làm sao để từng nhà có chất lượng sống tốt hơn", Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Ông Quang cũng nói thêm, TP.HCM đang có thuận lợi khi cơ chế chính sách chung của cả nước đã thông thoáng hơn, Quốc hội đã bấm thông qua nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 98/2023 với những cơ chế đặc thù mới để thành phố phát triển.

Ông nhận xét, với những cơ chế như vậy, TP.HCM hoàn toàn có thể làm được những mục tiêu đã đặt ra. Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị các đại biểu tích cực trao đổi ý kiến tâm huyết, ý tưởng hay, cách làm tốt để đạt được mục tiêu tăng trưởng trên 10%.

Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ hai diễn ra trong 1 ngày. Sau phần phát biểu khai mạc, các đại biểu thảo luận tại tổ.