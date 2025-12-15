Ông Trần Lưu Quang: Đường dưới 4 làn xe giao cho phường, xã quản lý từ 1.1.2026

Sáng 15.12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM tổ chức hội nghị lần thứ hai. Trong phần thảo luận tổ, các bí thư phường đã nêu nhiều ý kiến và được ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy trực tiếp phản hồi.

Phần thảo luận của tổ 1 do ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM làm tổ trưởng ẢNH: DIỆU MI

Sẽ giao phường quản lý đường dưới 4 làn xe

Ông Nguyễn Thành Úy, Bí thư phường Thuận Giao, cho biết sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy của phường hoạt động cơ bản ổn định, tập trung nhiệm vụ được Thành ủy giao.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thành Úy cho rằng, khối xã, phường hiện nhiều việc, có những việc cử tri kiến nghị nhưng phường không xử lý được. Ví dụ như việc sửa ổ voi, ổ gà trên đường, gây mất an toàn giao thông nhưng phường cũng không tự làm được, mà phải kiến nghị lên Sở Xây dựng TP.HCM.

"Các tuyến đường lớn, nhỏ đều do Sở Xây dựng quản toàn bộ. Khi đường hư cần sửa để bảo đảm an toàn chúng tôi cũng phải xin ý kiến", Bí thư phường Thuận Giao nêu ý kiến.

Ông Nguyễn Thành Úy, Bí thư phường Thuận Giao phát biểu trong tổ thảo luận ẢNH: DIỆU MI

Phản hồi ý kiến của ông Nguyễn Thành Úy, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, cho biết từ ngày 1.1.2026, các tuyến đường có quy mô dưới 4 làn xe sẽ giao về cho xã phường. Khi đó, các phường không chỉ chịu trách nhiệm sửa, mà còn thêm phần việc đầu tư, xây dựng mới.

Các tuyến đường từ 4 làn xe trở lên thì Sở Xây dựng tiếp tục chịu trách nhiệm. Do đó, thời gian tới, các phường không còn phải lo sửa đường nhỏ cũng phải lên báo cáo mà chủ động hơn.

"Các đường liên phường, liên xã cũng giao cho phường xã phụ trách nên phải có sự phối hợp tốt giữa các phường gần nhau. Một khi đã giao thì cấp xã phải dũng cảm nhận và dũng cảm làm. Điều này áp lực hơn việc là có vấn đề là đi báo cáo, xin ý kiến", Bí thư Trần Lưu Quang chia sẻ.

Bí thư Trần Lưu Quang chia sẻ, khi được giao nhiệm vụ thì cấp xã phải dũng cảm nhận và dũng cảm làm ẢNH: DIỆU MI

Trả lời kiến nghị của Bí thư xã Dầu Tiếng về việc trên địa bàn Bình Dương cũ cứ 100 - 200 m là có trụ đèn giao thông, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết việc bố trí nhiều trụ đèn tín hiệu giao thông trên một số tuyến đường là do đặc thù giao thông đô thị, nhất là tại các địa bàn có lượng xe container lưu thông lớn.

Nếu không có hệ thống đèn tín hiệu phù hợp, trật tự an toàn giao thông sẽ không được bảo đảm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người dân khi tham gia giao thông.

Cán bộ nơi thừa, nơi thiếu

Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, cho hay hiện đội ngũ cán bộ, công chức cấp phường, xã đang dư 103 người, nên không có cơ sở tuyển thêm mà phải sắp xếp, điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nơi thiếu thì mong được bổ sung cán bộ, còn nơi thừa lại không muốn điều động đi. Có phường, xã dư tới 48 cán bộ, trong khi có nơi thiếu đến 29 người. Bà Hiền đề nghị Bí thư Thành ủy chỉ đạo các địa phương phối hợp, chia sẻ để giải quyết bài toán chung của thành phố.

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Thanh Hiền cho biết TP.HCM đang dư 103 cán bộ công chức cấp xã, phường ẢNH: DIỆU MI

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cũng nhấn mạnh, hiện dư biên chế nên không thể xin thêm nhân sự, mà phải rà soát, sắp xếp lại, nơi thừa thì điều chuyển, nơi thiếu thì bổ sung theo lộ trình phù hợp.

Bí thư Thành ủy lưu ý việc điều động phải có nguyên tắc, do Sở Nội vụ làm việc cụ thể với từng địa phương để thống nhất tăng - giảm, bảo đảm cân đối hài hòa trong tổng thể chung. Quan trọng hơn, không chỉ chuyển người cho đủ số lượng, mà phải xem cán bộ làm được việc gì, bố trí đúng người, đúng việc; đồng thời chú trọng đào tạo theo hướng "cầm tay chỉ việc", giúp cán bộ làm tốt hơn qua từng ngày.

Theo Bí thư Thành ủy, chuyển đổi số, phân công đúng năng lực và đào tạo bài bản là "cứu cánh" để nâng cao hiệu quả công việc, hướng tới mục tiêu đội ngũ cán bộ ngày sau làm việc tốt hơn ngày trước, bộ máy vận hành ngày càng hiệu quả.