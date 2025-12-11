Tây Ninh: Triệt phá đường dây vận chuyển pháo lậu, thu giữ gần 420 kg

Ngày 11.12, tin từ Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh, đơn vị này vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công đường dây vận chuyển pháo lậu số lượng lớn, bắt giữ 2 nghi phạm.

Theo đó, lúc 3 giờ 50 ngày 10.12, tại ấp Tân Đông 1, xã Tân Lập, BĐBP tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam cùng với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang Lê Hùng Cường (41 tuổi), Nguyễn Hoàng Tuấn (51 tuổi, cùng ở Tây Ninh) dùng ô tô vận chuyển pháo lậu.

Hai nghi phạm dùng ô tô vận chuyển pháo lậu bị lực lượng BĐBP tỉnh Tây Ninh phối hợp bắt giữ ẢNH: BĐBP TÂY NINH CUNG CẤP

Tại thời điểm bắt giữ, trên xe có 126 hộp pháo mang nhãn hiệu nước ngoài (nghi là pháo hoa nổ) với trọng lượng khoảng 210 kg.

Qua khai thác nhanh và tài liệu trinh sát, lực lượng chức năng xác định trước đó, lúc 23 giờ 45 ngày 9.12, Cường và Tuấn đã vận chuyển trót lọt một chuyến hàng tương tự từ xã Tân Lập về xã Đức Lập và xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh.

Tiến hành khám xét mở rộng các địa điểm liên quan thuộc ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ thêm 6 thùng pháo các loại, trọng lượng khoảng 180 kg. Đến 12 giờ 15 ngày 10.12, tại phòng trọ của Tuấn thuê ở ấp Trâm Vàng, xã Thạnh Phước, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ thêm 1 thùng pháo có trọng lượng khoảng 30 kg. Tổng số lượng pháo bị thu giữ gần 420 kg.

BĐBP tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát phối hợp lực lượng chức năng củng cố hồ sơ, bàn giao 2 nghi phạm vận chuyển pháo lậu cùng tang vật cho Cơ quan điều tra xử lý theo thẩm quyền, nhằm đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.