Thời sự

Tây Ninh: Bắt giữ 6 người nhập cảnh trái phép

Bắc Bình
Bắc Bình
11/12/2025 12:51 GMT+7

Lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp bắt giữ 6 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Những người này làm việc trong các công ty lừa đảo trực tuyến.

Ngày 11.12, tin từ Đồn biên phòng Thuận Bình (Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh), đơn vị này vừa phối hợp ngăn chặn và bắt giữ 6 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

- Ảnh 1.

3 trong số 6 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam vào Việt Nam bị lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh bắt giữ

ẢNH: BĐBP TỈNH TÂY NINH CUNG CẤP

Trước đó, lúc 18 giờ 30 ngày 10.12, tổ công tác của Đồn biên phòng Thuận Bình phối hợp Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh và Công an xã Bình Thạnh thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát. Khi đến khu vực ấp Thuận Hiệp, xã Bình Thạnh, tổ công tác phát hiện 6 người có dấu hiệu nghi vấn đang tìm cách xâm nhập vào nội địa nên tiến hành kiểm tra, đưa về đơn vị để làm rõ.

Qua làm việc bước đầu, nhóm người này được xác định gồm: Võ Nhật Tr. (33 tuổi, quê An Giang), Lê Mộng Th. (41 tuổi, ở TP.Cần Thơ), Lê Thành Ph. (SN 35 tuổi, ở An Giang), Nguyễn Việt Ph., (16 tuổi, ở Đồng Nai), Phạm Văn Ph. (24 tuổi, ở Gia Lai) và Nguyễn Thị Hồng Ng. (23 tuổi, ở Tây Ninh).

Tiến hành khai thác nhanh, nhóm người này khai nhận trước đó sang Campuchia để làm việc trong các công ty lừa đảo trực tuyến nằm sát biên giới Thái Lan - Campuchia, thuộc tỉnh Oddar Meanchey.

Thời gian gần đây xảy ra xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia bùng phát, lo sợ ảnh hưởng đến tính mạng, cả nhóm đã bỏ chạy khỏi nơi làm việc, tìm đường về Việt Nam lánh nạn thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh đang hoàn tất hồ sơ, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất, nhập cảnh. Đồng thời, đề nghị cơ quan nghiệp vụ hỗ trợ xác minh lý lịch, nhân thân của 6 người nhập cảnh trái phép nêu trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

