Bị truy đuổi, người đàn ông vận chuyển pháo lậu nhảy xuống sông Thị Tính

Ngày 26.11, Công an TP.Bến Cát (Bình Dương) tạm giữ Đỗ Tuấn An (30 tuổi, ngụ H.Gò Dầu, Tây Ninh) để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm liên quan đến vụ vận chuyển pháo lậu bị phát hiện ở P.An Điền (TP.Bến Cát) rồi nhảy xuống sông nhằm tẩu thoát.

Đỗ Tuấn An nhảy xuống sông để lẩn trốn nhưng không thoát khỏi lực lượng công an ẢNH: T.Q

Trước đó, khoảng 8 giờ cùng ngày, tổ CSGT Công an TP.Bến Cát tuần tra trên đường 7A đoạn qua P.An Điền phát hiện xe ô tô du lịch do Đỗ Tuấn An điều khiển vi phạm tốc độ nêu yêu cầu dừng xe.

Đỗ Tuấn An không chấp hành hiệu lệnh của CSGT mà phóng xe bỏ chạy. Bị tổ tuần tra truy đuổi khoảng 10 km đến địa phận P.Thới Hòa (TP.Bến Cát), An bỏ xe nhảy xuống sông Thị Tính để tẩu thoát.

Tổ tuần tra huy động thêm lực lượng cảnh sát trật tự, cơ động… cùng phương tiện đường thủy trên sông Thị Tính, khống chế, bắt giữ được Đỗ Tuấn An.

Công an thu giữ trên 50 kg pháo ẢNH: T.Q

Qua test nhanh, Đỗ Tuấn An dương tính với ma túy. Công an thu giữ trên 50 kg pháo và bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá trên xe ô tô của Đỗ Tuấn An.

Đỗ Tuấn An khai nhận vận chuyển pháo thuê cho một người đàn ông (chưa xác định lai lịch) từ Tây Ninh về Bình Phước để tiêu thụ. Khi đi qua địa bàn Bình Dương thì bị công an phát hiện, bắt giữ.