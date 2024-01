Cảnh sát truy đuổi, nổ súng bắt giữ nhóm thanh niên thuê xe tải chở pháo lậu

Khoảng 9 giờ 20 ngày 22.1, tổ công tác thuộc đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng Công an P.Hắc Dịch (TX.Phú Mỹ) tuần tra trên đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao, phát hiện ô tô 5 chỗ ngồi BS 61A-803.76 và xe tải BS 51D-587.51 dừng cạnh nhau có nhiều nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ, nam thanh niên điều khiển ô tô 61A-803.76 chạy vào đường bê tông bỏ trốn liền bị tổ công tác truy đuổi. Truy đuổi gần 1 km, lực lượng làm nhiệm vụ đã nổ súng chỉ thiên nhiều lần để trấn áp, khống chế nhóm thanh niên trên ô tô này.



Tiến cùng 3 thanh niên bị bắt giữ khi bỏ chạy bằng ô tô NGUYỄN LONG

Cùng lúc này, ngoài đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao, phát hiện lực lượng cảnh sát, nam thanh niên điều khiển xe tải 51D-587.51 mở cửa bỏ chạy vào vườn bạch đàn của nhà dân.



Xe tải tại hiện trường, lái xe bỏ trốn NGUYỄN LONG

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị Công an xã Sông Xoài và Công an P.Hắc Dịch truy tìm tài xế xe tải nhưng không bắt giữ được.

Trên ô tô 61A-803.76 khi bị lực lượng làm nhiệm vụ truy đuổi, trấn áp, bắt giữ có 4 thanh niên, trong đó có Phan Văn Tiến (30 tuổi, ngụ P.Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ) và Đặng Phan Bảo Trung (30 tuổi, ngụ Bình Phước).

Ô tô bị tạm giữ NGUYỄN LONG

Tiến và Trung khai nhận mua 100 hộp pháo hoa do nước ngoài sản xuất và thuê xe tải chở từ Bình Phước xuống P.Hắc Dịch bán cho một người đàn ông không rõ lai lịch. Khi nhóm thanh niên này chờ người đàn ông đến lấy thì bị lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện bắt giữ.

Trung (áo đen) và Tiến cùng tang vật là pháo hoa NGUYỄN LONG

Từ lời khai của Tiến và Trung, tổ công tác thuộc đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng Công an P.Hắc Dịch yêu cầu Trung mở cửa thùng xe tải kiểm tra. Trên xe, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 100 hộp pháo hoa có tổng trọng lượng hơn 150 kg.