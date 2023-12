TP.HCM: H.Củ Chi mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm dịp tết

Sáng 20.12, UBND H.Củ Chi tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo tết và trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán 2024; đồng thời, phát động xây dựng các tuyến đường xanh trên địa bàn huyện.

Thông tin từ Công an H.Củ Chi, năm 2023, số vụ tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn huyện giảm 25,33%. Ngoài ra, tình hình tai nạn giao thông được kéo giảm, số vụ cháy ở huyện cũng giảm 16,67% và không gây thiệt hại về người.

Công an H.Củ Chi đã điều tra triệt phá nhiều vụ án trọng điểm, phức tạp như vụ trộm cắp điện với giá trị hàng tỉ đồng xảy ra tại một công ty ở xã Nhuận Đức; phát hiện hơn 150 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; triệt phá nhiều đường dây cho vay nặng lãi, hoạt động tín dụng đen...

Thượng tá Châu Văn Hoàng, Trưởng công an H.Củ Chi phát biểu tại lễ ra quân THÚY LIỄU



Thượng tá Châu Văn Hoàng, Trưởng công an H.Củ Chi, cho biết cuối năm là thời điểm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội hoạt động mạnh với nhiều phương thức tinh vi. Cùng với đó là những nguy cơ về trật tự an toàn giao thông, cháy nổ.

Từ ngày 15.12.2023 - 29.2.2024, Công an H.Củ Chi triển khai đợt cao điểm thực hiện các hoạt động tấn công, trấn áp tội phạm giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán.

Cụ thể, các đơn vị nghiệp vụ của Công an H.Củ Chi tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh cơ sở, phòng ngừa, ngăn chặn từ xa các loại tội phạm nguy cơ hình thành "điểm nóng" về an ninh trật tự.



Công an H.Củ Chi triển khai tuần tra trấn áp tội phạm sau buổi lễ THÚY LIỄU



Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Chủ tịch UBND H.Củ Chi đề nghị ngay sau lễ ra quân, lực lượng công an huyện và các ban ngành, đoàn thể chủ động phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, tích cực chia sẻ thông tin để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tội phạm.

Bên cạnh đó, huyện sẽ huy động mọi nguồn lực để chăm lo Tết Nguyên đán 2024 cho người dân chu đáo, nhất là các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, công nhân, người lao động mất việc do các công ty thu hẹp quy mô sản xuất…

Lãnh đạo UBND H.Củ Chi cũng kêu gọi người dân duy trì và nhân rộng mô hình "tuyến đường xanh", góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới gắn với đô thị hóa trong thời gian tới.