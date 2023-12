Công an toàn tỉnh Đồng Tháp ra quân trấn áp tội phạm

Ngày 15.12, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ phát động ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tại lễ phát động, đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tập trung cao độ, tối đa lực lượng, phương tiện, thực hiện quyết liệt các nội dung đã đề ra. Đồng thời, tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ngành, tổ chức chính trị - xã hội tham gia nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự.

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp phát biểu trong buổi lễ phát động ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán 2024 CACC

Bên cạnh đó, tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tiếp tục thực hiện các kế hoạch chuyên đề xử lý nồng độ cồn, ma túy, xe chở quá tải và triển khai các phương án phòng, chống cháy nổ. Bên cạnh đó, chú trọng tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn và kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra.



Lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp ra quân trấn áp tội phạm sau lễ phát động CACC

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2024 được lực lượng công an toàn tỉnh thực hiện từ ngày 15.12.2023 đến ngày 29.2.2024.