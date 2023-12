Vĩnh Long ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Ngày 15.12, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, phát lệnh ra quân NAM LONG

Tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh, phát lệnh ra quân thực hiện cao điểm. Bắt đầu từ 8 giờ ngày 15.12.2023 đến ngày 29.2.2024, công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Dương lịch 2024, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024...

Đại tá Nguyễn Trọng Dũng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, không để xảy ra các vụ việc phức tạp phát sinh hoặc tạo thành "điểm nóng" về an ninh, trật tự trên địa bàn.



Quang cảnh buổi lễ ra quân cao điểm trấn áp tội phạm NAM LONG

"Tập trung trấn áp mạnh mẽ tội phạm, nhất là các loại tội phạm, vi phạm pháp luật thường xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán như: trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, đánh bạc; tội phạm hoạt động có tổ chức, băng nhóm tội phạm liên quan tín dụng đen; tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng; tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm, trong đó tập trung đối với các mặt hàng thiết yếu dịp tết", Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long tặng giấy khen cho 5 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cao điểm 60 ngày đêm kéo giảm tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh từ ngày 5.10 đến ngày 4.12.2023.