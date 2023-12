Sáng 15.12, Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Công an tỉnh Quảng Bình ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm diễn ra từ ngày 15.12.2023 đến hết ngày 29.2.2024. Công an tỉnh Quảng Bình tập trung tối đa lực lượng, phương tiện để thực hiện quyết liệt các nội dung đã đề ra; kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự từ sớm, không để kéo dài, trở thành điểm nóng.

Lực lượng công an là nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự

Bên cạnh đó, việc ra quân còn thực hiện đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, đẩy mạnh tuyên truyền vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Đồng thời, tập trung đấu tranh, xử lý, kiên quyết không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.



Đợt ra quân thực hiện nhiều nhiệm vụ, nội dung đã đề ra về bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, nhấn mạnh vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. "Tấn công, truy quét tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân... Các lực lượng chức năng phải huy động phương tiện, lực lượng với tinh thần quyết tâm cao, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội", ông Thắng nói.