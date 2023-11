Phó giám đốc Công an Cà Mau: Tình hình an ninh trật tự đảm bảo ổn định

Ngày 29.11, tại thảo luận về các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh sắp tới, đại tá Nguyễn Phúc Cường, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, khẳng định tình hình an ninh trật tự của tỉnh đảm bảo ổn định.

Theo đó, đại biểu đặt vấn đề về tình hình tội phạm trộm cắp xảy ra nhiều, nhất là khu vực nông thôn, cũng như tình hình an ninh mạng, lừa đảo trên môi trường mạng diễn biến phức tạp... Trả lời vấn đề này, đại tá Nguyễn Phúc Cường khẳng định, tình hình an ninh trật tự của tỉnh được đảm bảo ổn định. Đồng thời, đại tá Cường cho biết giải pháp trong thời gian tới là ngành công an sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý chặt địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm cũng như tăng cường công tác tuyên tuyền, nâng cao ý thức người dân trong công tác phòng chống, tố giác tội phạm.

Đại tá Nguyễn Phúc Cường, Phó giám đốc Công an Cà Mau, khẳng định tình hình an ninh trật tự của tỉnh được đảm bảo ổn định G.B

Đại biểu tham gia thảo luận tổ cũng quan tâm về tình trạng người dân bị lọt, lộ thông tin cá nhân (thông tin tài khoản ngân hàng) dẫn đến tội phạm lợi dụng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.



Đại tá Nguyễn Phúc Cường cho rằng, đối với vấn đề lừa đảo trên mạng, người sử dụng vi phạm luật An ninh mạng khi tham gia mạng xã hội, hiện ngành công an đã tăng cường xử lý, nhiều vụ việc đã được phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là các máy chủ mạng xã hội thường đặt ở nước ngoài, những doanh nghiệp, công ty chủ quản của các mạng này khi hoạt động vẫn còn chưa tuân thủ triệt để pháp luật của Việt Nam nên vấn đề quản lý còn rất khó. Hiện, ngành công an tỉnh cũng như Bộ Công an đã và đang tích cực vào cuộc để xử lý, ngăn chặn vấn đề này.