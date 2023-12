Công an TP.HCM ra quân cao điểm trấn áp tội phạm

Trong kế hoạch cao điểm này, Công an TP.HCM phân công cụ thể trọng tâm công tác, chỉ tiêu tấn công, trấn áp tội phạm đối với từng hệ lực lượng, từng cấp với quan điểm triệt xóa các băng nhóm ngay từ khi mới hình thành. Đối với tội phạm ma túy phải đánh cả đường dây, bắt đối tượng cầm đầu, không đánh khúc giữa. Đối với tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường phải nhận diện tội phạm, lựa chọn điểm đột phá, "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", "không vùng cấm, không có ngoại lệ".



Về việc kiểm tra nồng độ cồn, thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin qua đợt cao điểm kiểm tra, số vụ tai nạn giao thông, số người chết, người bị thương giảm rõ rệt. Còn về cách thức kiểm tra, CSGT thực hiện theo phương pháp kiểm tra định tính, dùng phễu để xác định người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn trong hơi thở hay không.

Hồi tháng 11.2023, Báo Thanh Niên đăng loạt bài phản ánh tình trạng nhiều hội nhóm quái gở trên mạng xã hội rủ nhau làm liều ngoài đời thực gây ra nhiều hệ lụy. Về vấn đề này, thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết Bộ Công an và Công an TP.HCM đã chủ động nắm và dự báo tình hình, từ đó đề ra nhiều nhóm giải pháp để phòng ngừa, ngăn chặn và điều tra khám phá các vụ án kịp thời, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thời gian qua, Công an TP.HCM đã thực hiện 3 nhóm giải pháp chính để ngăn chặn tội phạm phát sinh từ các hội nhóm kín trên mạng xã hội. Trong đó, cơ quan này phối hợp Sở TT-TT kiến nghị Bộ TT-TT yêu cầu các công ty cung ứng dịch vụ mạng xã hội nâng cao trách nhiệm quản lý nội dung, kịp thời gỡ bỏ các hội nhóm quái gở, tài khoản, trang mạng xã hội có nội dung vi phạm pháp luật VN.