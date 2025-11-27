Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cà Mau: Bắt giam thiếu niên 17 tuổi dùng dao tự chế cố ý gây thương tích

Gia Bách
Gia Bách
27/11/2025 09:37 GMT+7

Sau gần 1 năm gây án, thiếu niên 17 tuổi ở Cà Mau bị khởi tố, bắt tạm giam vì dùng dao tự chế cố ý gây thương tích 12% cho nạn nhân.

Ngày 27.11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với P.C.N (17 tuổi, P.Tân Thành, Cà Mau) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Đây là bị can dùng dao tự chế tấn công khiến nạn nhân bị thương tích 12%.

- Ảnh 1.

Bị can P.C.N bị bắt tạm giam để điều tra vì hành vi cố ý gây thương tích

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, ngày 6.12.2024, tại khu vực ấp 3, xã Tắc Vân, TP.Cà Mau (nay là khóm 13, P.Tân Thành, Cà Mau), N. dùng dao tự chế tấn công một người khác khiến nạn nhân bị thương với tỷ lệ tổn hại cơ thể được giám định là 12%.

Từ các chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của N. để làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc. Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật nghi liên quan đến hành vi phạm tội của N.

Vụ thiếu niên dùng dao tự chế cố ý gây thương tích đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

CSGT TP.HCM vừa phối hợp Công an H.U Minh (Cà Mau) bắt giữ Hữu Sơn (30 tuổi, ngụ xã Khánh Lâm, H.U Minh, Cà Mau) về hành vi cố ý gây thương tích.

