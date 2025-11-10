Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Bị truy nã toàn quốc, hai bị can ở Cà Mau ra công an đầu thú

Gia Bách
Gia Bách
10/11/2025 19:44 GMT+7

Sau nhiều ngày trốn tránh sự truy bắt của lực lượng Công an, hai bị can bị truy nã ở Cà Mau là Nguyễn Văn Giào và Trần Trung Cang đã đến đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ngày 10.11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, bị can Nguyễn Văn Giào (39 tuổi, ngụ ấp 16B, P.Láng Tròn, Cà Mau) bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Theo hồ sơ, khoảng 3 giờ ngày 19.10.2024, Giào đột nhập vào một nhà dân tại P.1, TX.Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (cũ), lục tìm tài sản để trộm. Thấy nhiều trang sức bằng vàng như nhẫn, dây chuyền, lắc, vòng…, Giào lấy trộm toàn bộ rồi mang bán lấy tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Bị truy nã toàn quốc, hai bị can ở Cà Mau tự đến công an đầu thú - Ảnh 1.

Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định truy nã, biết không thể thoát, Nguyễn Văn Giào đã tự nguyện đến đầu thú

ẢNH: CACC

Ngày 21.2, Công an TX.Giá Rai khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Giào về hành vi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Giào bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 22.10, Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định truy nã toàn quốc. Biết không thể thoát, Giào đã đến đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trước đó vào cuối tháng 10 vừa qua, bị can Trần Trung Cang bị truy nã đặc biệt về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới cũng ra đầu thú.

Theo kết quả điều tra, từ ngày 13 - 16.2, Cang (là thuyền trưởng tàu CM-91987-TS) điều khiển tàu từ vùng biển Việt Nam sang vùng biển Malaysia nhận 68,5 tấn hải sản, trị giá hơn 688 triệu đồng, rồi đưa về Việt Nam.

Khi tàu di chuyển về vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế Việt Nam, lực lượng Cảnh sát biển phát hiện và bắt giữ, sau đó bàn giao toàn bộ tang vật và các thuyền viên cho cơ quan điều tra.

Trong quá trình bị điều tra, Cang bỏ trốn. Đến ngày 15.10, Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định truy nã. Nhờ công tác vận động, thuyết phục của lực lượng chức năng và người thân, Cang đã đến đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện Cơ quan Công an Cà Mau đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các bị can theo quy định pháp luật.

