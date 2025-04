Bắt nóng nghi phạm trộm cắp tài sản của du khách

Ngày 9.4, Công an P.Phước Ninh (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) bàn giao cho Công an TP.Đà Nẵng khu vực 1 (Q.Hải Châu) nghi phạm trộm cắp tài sản của du khách nước ngoài tại Công viên APEC (P.Bình Thuận, Q.Hải Châu).

Trước đó, lúc 13 giờ ngày 8.4, du khách người nước ngoài là bà C.Y.F (52 tuổi) đến Công an P.Phước Ninh trình báo về việc bị trộm cắp tài sản. Theo nữ du khách này, bà cùng đoàn du khách đến Công viên APEC tham quan vào khoảng 10 giờ 50 cùng ngày.

Huỳnh Ngọc Dung ẢNH: NGUYỄN TÚ

Bà F. đã để ba lô ở vườn hoa khu vực tầng 2 của công viên để đi chụp ảnh. Sau khi check-in, bà quay lại thì phát hiện ví da màu đen để trong ba lô bị mất, bên trong ví có 3 thẻ ngân hàng, một số giấy tờ tùy thân, 1 thẻ bảo hiểm, ngoại tệ và tiền Việt Nam tổng cộng khoảng 5 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an P.Phước Ninh điều động cán bộ chiến sĩ truy xét, trích xuất camera, khoanh vùng các nghi phạm. Cùng với áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, công an phường thấy nổi lên nghi phạm Huỳnh Ngọc Dung (53 tuổi, ngụ đường Hoàng Diệu, Q.Hải Châu) xuất hiện tại Công viên APEC, vốn có nhiều tiền án tiền sự, nên bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Dung thừa nhận hành vi trộm cắp. Tiếp tục kiểm tra nhân thân, cơ quan công an phát hiện Dung đã có nhiều tiền án, tiền sự trộm cắp. Đáng chú ý, các vụ án trước đây do Dung gây ra, đều nhắm vào du khách, nhất là khách nước ngoài (Thanh Niên đã thông tin).

Dung khai nhận thường xuyên đến các địa điểm tập trung đông du khách như siêu thị, chợ, các khu, điểm du lịch nổi tiếng ở trung tâm TP.Đà Nẵng, theo dõi các đoàn du khách để tìm sơ hở.

Tại Công viên APEC, Dung phát hiện du khách để tư trang ở ghế đá, bỏ đi chụp ảnh nên tiếp cận, giả vờ ngồi nghỉ chân và thò tay lục tìm tài sản trong ba lô bà F.

Dung lấy tiền mặt, vứt ví nhưng chưa kịp tiêu xài đã bị công an bắt giữ. Dung còn khai từ trước đến nay "nghiện" trộm cắp tài sản của du khách bởi nắm được tâm lý du khách ngại trình báo công an do thời gian lưu trú ngắn, tài sản mất không quá lớn.