Vụ ‘mẹ giết con’ ở Quảng Nam: Bị can từng bị tuyên phạt 40 tháng tù

Chiều 6.4, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Tô Thị Ty Na (44 tuổi, ở khu phố 3, TT.Hà Lam, H.Thăng Bình, Quảng Nam) vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi sát hại con ruột, nghi để trục lợi tiền bảo hiểm, từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Theo đó, ngày 27.11.2001, Tô Thị Ty Na đã bị TAND H.Thăng Bình tuyên phạt 40 tháng tù về tội danh nêu trên.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Tô Thị Ty Na ẢNH: NAM THỊNH

Trong quyết định khởi tố bị can đối với Tô Thị Ty Na của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cũng thể hiện rõ nội dung này.

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết liên quan đến vụ "mẹ giết con" ở Quảng Nam, nghi để trục lợi tiền bảo hiểm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thu thập tài liệu, chứng minh Tô Thị Ty Na có hành vi giết con mình.

Theo đại tá Lai, vụ việc đã xảy ra nhiều năm nay, Công an tỉnh cho điều tra lại là do công tác kiểm tra thường xuyên của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đối với công an các cấp huyện. Khi kiểm tra hồ sơ từ tháng 9.2024, thấy việc giải quyết chưa đảm bảo nên Cơ quan CSĐT rút hồ sơ lên để phục hồi lại kiểm tra, xác minh.

Cũng theo đại tá Lai, đối với vụ một người con trai khác của bà Na cũng chết vì lý do "chết nước" (cháu N.V.H, sinh năm 2018 – PV), lực lượng chức năng sẽ tiếp tục xác minh nên chưa thể khẳng định 2 vụ việc xảy ra như nhau.

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 5.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Tô Thị Ty Na để điều tra về tội giết người, liên quan vụ "mẹ giết con" ở Quảng Nam, nghi để nhận tiền bảo hiểm hàng tỉ đồng.

Từ công tác kiểm tra rà soát, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã xác minh, giải quyết vụ việc chết người xảy ra ngày 2.1.2023, làm rõ bị can giết người là Tô Thị Ty Na.

Theo điều tra, khoảng hơn 22 giờ ngày 2.1.2023, tại nhà Tô Thị Ty Na, cháu N.V.H (sinh năm 2017, con ruột của Na) chết ở nhà vệ sinh. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã xác định Na có hành vi giết cháu H., nghi ngờ để trục lợi tiền bảo hiểm.