Bắt đối tượng trốn truy nã 11 năm ở TP.HCM

Ngày 8.11, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ thành công đối tượng trốn truy nã đặc biệt Lê Văn Thiện (40 tuổi, ở tỉnh Thanh Hóa). Đây là đối tượng bị truy nã về tội "trộm cắp tài sản".

Lê Văn Thiện khi bị bắt ẢNH: CA

Theo hồ sơ điều tra, từ tháng 5 - 11.2013, Lê Văn Thiện cùng đồng bọn đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản liên tiếp, gây thiệt hại lớn cho người dân. Khi bị phát giác, Lê Văn Thiện bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã toàn quốc.

Trong suốt 11 năm lẩn trốn, Thiện liên tục thay đổi nơi cư trú, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu tung tích, gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, với nghiệp vụ sắc bén và tinh thần kiên trì, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã rà soát, xác minh từng manh mối nhỏ nhất, cuối cùng xác định được nơi ẩn náu của Thiện.

Ngày 6.11, một tổ công tác đặc biệt được triển khai, truy bắt thành công Lê Văn Thiện và đưa về trụ sở để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Liên quan vụ việc, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM nhấn mạnh: "Pháp luật Việt Nam luôn có chính sách khoan hồng. Ra đầu thú sớm sẽ được xem xét là tình tiết giảm nhẹ hình phạt. Cố tình lẩn trốn chỉ khiến hậu quả và mức án nặng nề hơn".

Đồng thời, lực lượng chức năng kêu gọi người thân, gia đình các đối tượng: "Đừng vì tình cảm cá nhân mà che giấu tội phạm. Hãy vận động, khuyên nhủ người thân đang bị truy nã sớm ra đầu thú, hưởng chính sách nhân đạo, khoan hồng của Nhà nước. Mọi hành vi che giấu, chứa chấp tội phạm đều bị xử lý nghiêm".

Đối với nhân dân, khi phát hiện hoặc có thông tin về các đối tượng truy nã, nghi vấn phạm tội, hãy báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM. Mọi thông tin tố giác sẽ được bảo mật tuyệt đối.

Sự phối hợp, giúp đỡ của người dân chính là sức mạnh to lớn giúp lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững an ninh trật tự, vì một cuộc sống bình yên, an toàn cho TP.HCM và cả nước.

"Trốn tránh không bao giờ là lối thoát. Hợp tác, ra đầu thú - con đường duy nhất để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật", đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM nhấn mạnh.