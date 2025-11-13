Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Bắt nhóm tuổi teen mang dao tự chế, mã tấu gây rối ở quán cà phê

Hoàng Huy
Hoàng Huy
13/11/2025 14:43 GMT+7

Chỉ sau vài giờ khẩn trương truy xét, Công an xã Đông Thạnh (TP.HCM) bắt nhanh nhóm 'tuổi teen' manh động mang theo dao tự chế, mã tấu xông vào một quán cà phê để giải quyết mâu thuẫn, gây náo loạn khu vực.

Theo thông tin từ Công an xã Đông Thạnh, khoảng 10 giờ ngày 4.11.2025, cơ quan này tiếp nhận tin báo về vụ gây rối ở quán cà phê trên đường Huỳnh Thị Na (ấp 47, xã Đông Thạnh).

- Ảnh 1.gây rối ở quán cà phê

Nhóm tuổi teen mang mã tấu gây rối ở quán cà phê nhằm giải quyết mâu thuẫn

ẢNH: HOÀNG HUY

Nhóm gây rối gồm 4 thanh thiếu niên sử dụng xe máy, mang theo hung khí nguy hiểm như dao tự chế, mã tấu và ná cao su bắn đạn bi xông thẳng vào quán để tìm một người tên M.

Vì không tìm thấy đối tượng, nhóm "tuổi teen" này trở nên hung hăng, quay sang hăm dọa khách hàng, bắn đạn bi và dùng mã tấu chém vào cửa nhà vệ sinh, bàn ghế trong quán khiến nhiều người hoảng loạn, phải tháo chạy tán loạn.

Sau khi gây rối ở quán cà phê, các đối tượng nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an xã Đông Thạnh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) rà soát camera an ninh và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Đến trưa cùng ngày, công an triệu tập và làm việc với 4 người. Các đối tượng đều còn rất trẻ, cùng ở xã Đông Thạnh, gồm: N.H.B.K, N.V.T, N.T.Đ (đều 16 tuổi), T.T.T (15 tuổi).

Tại cơ quan điều tra, nhóm thanh thiếu niên này khai nhận đã chuẩn bị hung khí từ tối 3.11 để đi tìm người tên M. giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Do không gặp được nên đập phá và hăm dọa khách trong quán cà phê.

Tang vật thu giữ gồm 2 xe mô tô và nhiều hung khí nguy hiểm như dao tự chế, mã tấu, ná bắn đạn bi.

Ngày 7.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với N.T.Đ và N.H.B.K để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đối với 2 đối tượng còn lại, Công an xã Đông Thạnh cho gia đình bảo lãnh, phối hợp với nhà trường và địa phương để có biện pháp quản lý, giáo dục và ngăn ngừa tái phạm.

