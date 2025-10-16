Khởi tố nhóm bị can đua xe gây rối trật tự công cộng

Ngày 16.10, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp, đơn vị đã ra quyết định khởi tố 10 bị can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Các bị can này tham gia hoạt động đua xe, kéo xe trái phép tại xã Châu Thành.

Nhóm bị can tập trung đua xe, nẹt pô bị bắt quả tang ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

Theo đó, lúc 0 giờ 25 ngày 5.10, tại đường Lộ Dây Thép, ấp Thân Đức, xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 4 phối hợp lực lượng Cảnh sát hình sự và Cảnh sát cơ động mật phục, bắt quả tang nhóm đối tượng đang sử dụng xe máy tụ tập đua xe, nẹt pô, rú ga.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ 15 xe máy; trong đó có 6 xe bị thay đổi hình dáng, 2 xe không gắn biển số và 9 xe che biển số. Đồng thời, tạm giữ 14 người (13 nam, 1 nữ) để làm rõ hành vi vi phạm.

Qua kiểm tra nồng độ cồn và ma túy, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng dương tính với chất ma túy, không phát hiện trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục củng cố chứng cứ và xử lý các đối tượng khác có liên quan vụ tụ tập đua xe trái phép nêu trên.