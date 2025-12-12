Truy nã đặc biệt Chủ tịch Công ty TNHH Công nghệ NhoNho Hoàng Bá Nghị

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với ông Hoàng Bá Nghị, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Công nghệ NhoNho.

Trước đó, ngày 3.11, C03 ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nghị về tội nhận hối lộ, với cáo buộc liên quan vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng (Retaq), Công ty TNHH Công nghệ NhoNho, Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy và các đơn vị, cá nhân liên quan.

Quyết định truy nã đặc biệt ông Hoàng Bá Nghị ẢNH: BỘ CÔNG AN

Sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn, Bộ Công an phối hợp Công an P.Hưng Phú (TP.Cần Thơ) tống đạt các quyết định tố tụng và thi hành lệnh bắt. Tuy nhiên, ông Hoàng Bá Nghị đã bỏ trốn.

C03 sau đó đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can này, đồng thời yêu cầu ông Hoàng Bá Nghị ra đầu thú để hưởng khoan hồng, đảm bảo quyền tự bào chữa. Nếu cố tình không trình diện sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Mọi thông tin liên quan, C03 đề nghị liên hệ điều tra viên Nguyễn Tuấn Việt, Phòng 8 (C03) theo số điện thoại 0916561618.

Nhiều sai phạm liên quan xuất khẩu sầu riêng

Liên quan vụ án này, trước đó C03 đã khởi tố 17 bị can về các nhóm tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Trong đó, ông Trần Đăng Ninh, Giám đốc Retaq; ông Nguyễn Mạnh Duy, nhân viên Retaq; ông Hoàng Bá Nghị, Chủ tịch HĐTV Công ty NhoNho; ông Đinh Hoàng Thiện, Giám đốc Công ty NhoNho; ông Lê Sỹ Nghị, Giám đốc Trung tâm kiểm nghiệm Công ty NhoNho; ông Nguyễn Trường, Phó giám đốc Trung tâm kiểm nghiệm Công ty NhoNho và ông Vũ Đức Hải, Giám đốc Công ty CP Scitech, cùng về tội nhận hối lộ.

Các bị can Trần Đăng Ninh, Nguyễn Mạnh Duy, Hoàng Bá Nghị, Lê Sỹ Nghị, Nguyễn Trường, Vũ Đức Hải (từ trái qua, từ trên xuống) ẢNH: BỘ CÔNG AN

Khởi tố bà Lê Thị Bích Thủy, Giám đốc Công ty Trái cây Thủy, về tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Khởi tố bà Ngô Thị Lụa, Giám đốc Công ty Tân Hoàng Linh; bà Đoàn Thị Xuân và ông Vũ Quang Phúc, thành viên Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, cùng về tội môi giới hối lộ.

Khởi tố ông Võ Phương Hoàng, kế toán Công ty Trái cây Thủy, về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Khởi tố ông Phạm Thành Trí về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Bước đầu C03 xác định trong lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu sầu riêng từ Việt Nam sang Trung Quốc có hoạt động mua bán mã vùng trồng, mua bán giấy kiểm nghiệm, vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước và xâm phạm hoạt động của các doanh nghiệp chân chính.

Điều này dẫn đến tình trạng sầu riêng xuất khẩu không đúng nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo tiêu chuẩn, ảnh hưởng đến uy tín, giảm sức cạnh tranh của nông sản nói chung, sầu riêng Việt Nam nói riêng trên thị trường Trung Quốc và thế giới.