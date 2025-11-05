Ẩm thực Nhật giá bình dân lên ngôi ở Trung Quốc

Nhà hàng Nhật kín khách ở Trung Quốc

Theo South China Morning Post, tại thành phố Quảng Châu (Trung Quốc), các nhà hàng Saizeriya thường kín chỗ vào giờ cao điểm, trong khi nhiều khách xếp hàng nhiều giờ để được ăn tại chuỗi sushi băng chuyền Sushiro. Bàn nào cũng kín chỗ với khách hàng chính là sinh viên, nhân viên văn phòng và các gia đình.

“Chúng tôi phải chờ hai tiếng mới được vào bàn, nhưng đáng lắm,” một thực khách chia sẻ.

Điều này khác với tình hình ảm đạm của thị trường ẩm thực Trung Quốc.

Ông David Wong, giảng viên quản trị tại Đại học Hồng Kông bình luận: “Sự kết hợp giữa giá cả phải chăng và cảm giác được tôn trọng đã đáp ứng đúng nhu cầu tâm lý của người tiêu dùng”.

Thực đơn mới nhất của Saizeriya có các món như mì Ý bò sốt tiêu đen cà chua giá 14 nhân dân tệ (khoảng 45.000 đồng), nghêu hầm 22 tệ và đùi gà nướng 19 tệ.

Món gà xiên nướng tại nhà hàng Torikizoku Ảnh: Torikizoku

Trong khi đó, chuỗi Torikizoku chuyên gà xiên nướng cũng giữ nguyên chính sách đồng giá như tại Nhật Bản, với mỗi món ăn hoặc đồ uống ở Thượng Hải đều có giá 18 tệ.

Theo giới chuyên môn, mức giá thấp của các chuỗi Nhật Bản không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn tạo giá trị tinh thần, giúp thực khách cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn.

Một cư dân Bắc Kinh chia sẻ trên WeChat rằng bữa ăn ở Saizeriya giúp người đi làm tạm quên mệt mỏi và vẫn được ăn ngon với giá hợp lý. Một bà mẹ trẻ ở Thượng Hải cho biết gia đình cô thường xuyên đến đây, con cô đặc biệt thích salad cá ngừ, spaghetti thịt bằm và cơm gratin. Một khách hàng khác ở Chiết Giang không thể giấu nổi sự ngạc nhiên: “Lần trước chúng tôi ăn no nê mà chỉ hết 150 nhân dân tệ”.

Áp lực giảm phát

Trung Quốc đang đối mặt với áp lực giảm phát, buộc cả thương hiệu nội địa lẫn quốc tế phải điều chỉnh lại chiến lược giá. Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 giảm 0,3% và giá xuất xưởng giảm 2,3%, phản ánh nhu cầu tiêu dùng thấp đi. Tháng 8 trước đó, CPI cũng giảm 0,4% so với cùng kỳ.

Một tô mì truyền thống trong nhà hàng bình dân Nhật Bản Ảnh: Tuyết Lan

Tại Nhật Bản, Sushiro và Torikizoku từng là những trường hợp hiếm hoi thành công trong giai đoạn kinh tế trì trệ bắt đầu từ năm 1991.

Torikizoku (thành lập năm 1985) gây ấn tượng bằng các món xiên nướng giá trung bình 280 yên. Hơn ba thập niên sau, giá trung bình mỗi món vẫn chỉ 390 yên, thể hiện chiến lược bình dân bền vững. Theo báo Nihon Keizai đưa tin tháng 8.2025, ông Tadashi Okura, nhà sáng lập Torikizoku, cho biết công ty dự định mở 100 cửa hàng ở Thượng Hải (Trung Quốc) và coi giảm phát là lợi thế.

Tập đoàn Food & Life Companies, chủ sở hữu Sushiro (ra đời năm 1984) cũng gây ấn tượng với mô hình “100 yên một đĩa” (khoảng 17.000 đồng), đã nâng dự báo lợi nhuận năm, với mức tăng 68% trong 9 tháng đầu năm nhờ doanh thu ở nước ngoài tăng mạnh. Công ty dự kiến mở rộng hệ thống nhà hàng từ 200 lên 320 cửa hàng vào năm tới và phần lớn chi nhánh sẽ được đặt tại Trung Quốc.

Những mô hình này hiện được phổ biến tại Trung Quốc và nhanh chóng đạt thành công tương tự. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo tốc độ mở rộng này khó có thể duy trì lâu dài, theo South China Morning Post.

Ông Wong thuộc Đại học Hồng Kông cho rằng việc giữ vững chất lượng và cân bằng giữa chi phí cùng lợi nhuận sẽ là yếu tố quyết định khả năng tồn tại của các chuỗi trong môi trường giảm phát tại Trung Quốc.

Ông cho biết thêm, nhờ mô hình bếp trung tâm, hệ thống quản lý chuỗi cung ứng chặt chẽ và quy trình vận hành chuẩn hóa theo phong cách Nhật Bản, các thương hiệu này vừa cắt giảm được chi phí vừa duy trì được lượng khách hàng ổn định. Ông cũng dự đoán các thương hiệu nội địa Trung Quốc có thể nhanh chóng áp dụng mô hình của Nhật Bản, làm cho cuộc cạnh tranh về giá ngày càng gay gắt hơn.