Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Kinh tế thế giới

Ẩm thực Nhật giá bình dân lên ngôi ở Trung Quốc

Khánh Huyền
Khánh Huyền
05/11/2025 15:44 GMT+7

Các chuỗi nhà hàng Nhật Bản giá rẻ như Saizeriya, Sushiro và Torikizoku đang ngày càng được ưa chuộng tại Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh tiêu dùng nước này chững lại.

Nhà hàng Nhật kín khách ở Trung Quốc

Theo South China Morning Post, tại thành phố Quảng Châu (Trung Quốc), các nhà hàng Saizeriya thường kín chỗ vào giờ cao điểm, trong khi nhiều khách xếp hàng nhiều giờ để được ăn tại chuỗi sushi băng chuyền Sushiro. Bàn nào cũng kín chỗ với khách hàng chính là sinh viên, nhân viên văn phòng và các gia đình.

“Chúng tôi phải chờ hai tiếng mới được vào bàn, nhưng đáng lắm,” một thực khách chia sẻ.

Điều này khác với tình hình ảm đạm của thị trường ẩm thực Trung Quốc.

Ông David Wong, giảng viên quản trị tại Đại học Hồng Kông bình luận: “Sự kết hợp giữa giá cả phải chăng và cảm giác được tôn trọng đã đáp ứng đúng nhu cầu tâm lý của người tiêu dùng”.

Thực đơn mới nhất của Saizeriya có các món như mì Ý bò sốt tiêu đen cà chua giá 14 nhân dân tệ (khoảng 45.000 đồng), nghêu hầm 22 tệ và đùi gà nướng 19 tệ.

Ẩm thực Nhật giá bình dân lên ngôi ở Trung Quốc - Ảnh 2.

Món gà xiên nướng tại nhà hàng Torikizoku

Ảnh: Torikizoku

Trong khi đó, chuỗi Torikizoku chuyên gà xiên nướng cũng giữ nguyên chính sách đồng giá như tại Nhật Bản, với mỗi món ăn hoặc đồ uống ở Thượng Hải đều có giá 18 tệ.

Theo giới chuyên môn, mức giá thấp của các chuỗi Nhật Bản không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn tạo giá trị tinh thần, giúp thực khách cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn.

Một cư dân Bắc Kinh chia sẻ trên WeChat rằng bữa ăn ở Saizeriya giúp người đi làm tạm quên mệt mỏi và vẫn được ăn ngon với giá hợp lý. Một bà mẹ trẻ ở Thượng Hải cho biết gia đình cô thường xuyên đến đây, con cô đặc biệt thích salad cá ngừ, spaghetti thịt bằm và cơm gratin. Một khách hàng khác ở Chiết Giang không thể giấu nổi sự ngạc nhiên: “Lần trước chúng tôi ăn no nê mà chỉ hết 150 nhân dân tệ”.

Áp lực giảm phát

Trung Quốc đang đối mặt với áp lực giảm phát, buộc cả thương hiệu nội địa lẫn quốc tế phải điều chỉnh lại chiến lược giá. Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 giảm 0,3% và giá xuất xưởng giảm 2,3%, phản ánh nhu cầu tiêu dùng thấp đi. Tháng 8 trước đó, CPI cũng giảm 0,4% so với cùng kỳ.

Ẩm thực Nhật giá bình dân lên ngôi ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Một tô mì truyền thống trong nhà hàng bình dân Nhật Bản

Ảnh: Tuyết Lan

Tại Nhật Bản, Sushiro và Torikizoku từng là những trường hợp hiếm hoi thành công trong giai đoạn kinh tế trì trệ bắt đầu từ năm 1991.

Torikizoku (thành lập năm 1985) gây ấn tượng bằng các món xiên nướng giá trung bình 280 yên. Hơn ba thập niên sau, giá trung bình mỗi món vẫn chỉ 390 yên, thể hiện chiến lược bình dân bền vững. Theo báo Nihon Keizai đưa tin tháng 8.2025, ông Tadashi Okura, nhà sáng lập Torikizoku, cho biết công ty dự định mở 100 cửa hàng ở Thượng Hải (Trung Quốc) và coi giảm phát là lợi thế.

Tập đoàn Food & Life Companies, chủ sở hữu Sushiro (ra đời năm 1984) cũng gây ấn tượng với mô hình “100 yên một đĩa” (khoảng 17.000 đồng), đã nâng dự báo lợi nhuận năm, với mức tăng 68% trong 9 tháng đầu năm nhờ doanh thu ở nước ngoài tăng mạnh. Công ty dự kiến mở rộng hệ thống nhà hàng từ 200 lên 320 cửa hàng vào năm tới và phần lớn chi nhánh sẽ được đặt tại Trung Quốc.

Những mô hình này hiện được phổ biến tại Trung Quốc và nhanh chóng đạt thành công tương tự. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo tốc độ mở rộng này khó có thể duy trì lâu dài, theo South China Morning Post.

Ông Wong thuộc Đại học Hồng Kông cho rằng việc giữ vững chất lượng và cân bằng giữa chi phí cùng lợi nhuận sẽ là yếu tố quyết định khả năng tồn tại của các chuỗi trong môi trường giảm phát tại Trung Quốc.

Ông cho biết thêm, nhờ mô hình bếp trung tâm, hệ thống quản lý chuỗi cung ứng chặt chẽ và quy trình vận hành chuẩn hóa theo phong cách Nhật Bản, các thương hiệu này vừa cắt giảm được chi phí vừa duy trì được lượng khách hàng ổn định. Ông cũng dự đoán các thương hiệu nội địa Trung Quốc có thể nhanh chóng áp dụng mô hình của Nhật Bản, làm cho cuộc cạnh tranh về giá ngày càng gay gắt hơn.

Tin liên quan

70.000 tỉ USD thừa kế có thể làm tăng khoảng cách giàu nghèo

70.000 tỉ USD thừa kế có thể làm tăng khoảng cách giàu nghèo

Một nhóm các nhà kinh tế vừa công bố báo cáo nêu rằng nguồn tài sản thừa kế trên toàn thế giới được truyền cho thế hệ sau có thể nới rộng khoảng cách giàu nghèo.

Trung Quốc 'đại phẫu' chiến lược ô tô điện

Phía sau làn sóng sa thải nhân sự quy mô lớn ở Mỹ

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc ẩm thực Nhật ẩm thực Nhật Bản Giảm phát Tiêu dùng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận