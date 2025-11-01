Sầu riêng hết 'tắc' xét nghiệm, mỗi ngày xuất khẩu 400 xe sang Trung Quốc

Ngày 1.11, ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đã thông tin về kết quả tháo gỡ khó khăn trong kiểm nghiệm các lô hàng sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc.

Xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc đã ổn định trở lại ẢNH: PHAN HẬU

Trong thời gian vừa qua, xuất khẩu sầu riêng ở một số địa phương Tây nguyên có tình trạng ùn tắc, do một số phòng kiểm nghiệm tạm ngừng hoạt động, khiến doanh nghiệp không thể hoàn tất thủ tục phân tích các chỉ tiêu cadimi và vàng o - điều kiện bắt buộc để cấp chứng nhận xuất khẩu. Tình trạng này làm chậm tiến độ thông quan, ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sầu riêng...

Ông Huỳnh Tấn Đạt cho biết, Việt Nam có 24 phòng kiểm nghiệm được Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) công nhận phục vụ xuất khẩu sầu riêng, có tổng công suất lý thuyết khoảng 3.200 mẫu/ngày, đủ để đáp ứng nhu cầu thực tế.

Tuy nhiên, từ trung tuần tháng 10, một số phòng kiểm nghiệm đang tạm ngừng hoạt động do bảo trì, hỏng thiết bị hoặc chờ được đánh giá lại.

Sau hơn 1 tuần triển khai các giải pháp, đến nay xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc tại các cửa khẩu đã thông suốt trở lại, mỗi ngày có gần 400 xe được thông quan. Tại Lạng Sơn, mỗi ngày khoảng 200 - 250 xe, Lào Cai khoảng 100 - 150 xe và Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 50 xe.

"Các doanh nghiệp, hợp tác xã nếu còn những vướng mắc, khó khăn trong kiểm nghiệm hay thông quan đề nghị liên hệ trực tiếp vớ Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường và Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để được hướng dẫn, xử lý kịp thời", ông Đạt nói.

Đảm bảo xuất khẩu sầu riêng thông suốt đến cuối vụ

Cũng theo ông Huỳnh Tất Đạt, để bảo đảm xuất khẩu thông suốt, bảo vệ sản xuất cho khoảng 150.000 ha sầu riêng với sản lượng dự kiến trên 1,5 triệu tấn trong năm nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo quyết liệt, huy động sự vào cuộc đồng bộ của các đơn vị liên quan, phối hợp với phía Trung Quốc tháo gỡ từng vướng mắc cụ thể. Mục tiêu là không để bất kỳ lô hàng nào bị gián đoạn chỉ vì khâu kiểm nghiệm hay thủ tục kỹ thuật.

Bà Đặng Thị Thủy, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk, cho biết đến hết tháng 10.2025, địa phương này cơ bản đã kết thúc vụ sầu riêng năm nay, sản lượng còn lại khoảng 10%, tương đương 30.000 - 40.000 tấn, tập trung ở các xã Ea Toh, DliêYa, Ea Tân, Ea Bá.

Hiện nay, giá sầu riêng thu mua tại vườn là 60.000 - 70.000 đồng/kg, giảm nhẹ so với cùng kỳ 2024 nhưng người trồng vẫn có lãi cao. Hoạt động thu mua, tiêu thụ vẫn ổn định.

Đắk Lắk hiện có 269 mã số vùng trồng và 40 cơ sở đóng gói được cấp mã xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Trong đó, 224 vùng đã ủy quyền cho doanh nghiệp xuất khẩu với sản lượng hơn 180.000 tấn, còn 45 vùng xuất khẩu trực tiếp.

"Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk và doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiêu thụ hết sản lượng cuối vụ, giữ ổn định thị trường và uy tín sầu riêng Đắk Lắk", bà Thủy nói.

Theo ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk, từ trung tuần tháng 10, việc kiểm nghiệm 2 chỉ tiêu cadimi và vàng o bị ùn tắc do tình trạng quá tải, nhiều lô hàng bị chậm kiểm nghiệm.

Cũng theo ông Lê Anh Trung, chỉ trong vòng 1 tuần, các cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vào cuộc, phối hợp xử lý, đến nay tình trạng tồn đọng mẫu xét nghiệm đã được giải quyết căn bản. Các phòng kiểm nghiệm tạm dừng trước đây đã hoạt động trở lại, làm việc xuyên đêm để trả kết quả xét nghiệm. Các doanh nghiệp có thể yên tâm thu mua và xuất khẩu sầu riêng.