Thời sự Pháp luật

Khởi tố 17 bị can liên quan sai phạm xuất khẩu sầu riêng

Trần Cường
Trần Cường
05/11/2025 16:18 GMT+7

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (Bộ Công an) vừa khởi tố 17 bị can để làm rõ sai phạm trong hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc.

Chiều 5.11, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an, vừa ra quyết định khởi tố vụ án "đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và dịch vụ chất lượng (Retaq), Công ty TNHH Công nghệ NhoNho (Công ty NhoNho), Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy (Công ty Trái cây Thủy) và các đơn vị liên quan.

Khởi tố 17 bị can liên quan sai phạm xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc - Ảnh 1.

Các bị can bị khởi tố tội nhận hối lộ

ẢNH: BỘ CÔNG AN

Đồng thời, C03 khởi tố ông Trần Đăng Ninh, Giám đốc Retaq; ông Nguyễn Mạnh Duy, nhân viên Retaq; ông Hoàng Bá Nghị, Chủ tịch HĐTV Công ty NhoNho; ông Đinh Hoàng Thiện, Giám đốc Công ty NhoNho; ông Lê Sỹ Nghị, Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Công ty Nhonho; ông Nguyễn Trường, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Công ty Nho Nho và ông Vũ Đức Hải, Giám đốc Công ty Cổ phần Scitech, cùng về tội nhận hối lộ.

Khởi tố bà Lê Thị Bích Thủy, Giám đốc Công ty Trái cây Thủy, về tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Khởi tố 17 bị can liên quan sai phạm xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc - Ảnh 2.

Các bị can (từ trái qua) Nguyễn Thị Yến Nhi, Hà Thị Thuỷ, Đỗ Ngọc Trung, Vũ Thành Trung

ẢNH: BỘ CÔNG AN

Khởi tố bà Ngô Thị Lụa, Giám đốc Công ty Tân Hoàng Linh; bà Đoàn Thị Xuân và ông Vũ Quang Phúc, thành viên Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, cùng về tội môi giới hối lộ.

Khởi tố ông Võ Phương Hoàng, kế toán Công ty Trái cây Thủy, về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Khởi tố ông Phạm Thành Trí về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Khởi tố 17 bị can liên quan sai phạm xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc - Ảnh 3.

Các bị can (từ trái qua) Ngô Thị Lụa, Đoàn Thị Xuân, Vũ Quang Phúc

ẢNH: BỘ CÔNG AN

Theo đó, cơ quan công an đã bắt tạm giam 14 bị can phục để vụ công tác điều tra; 3 bị can còn lại là  Đỗ Ngọc Trung, Vũ Quang Phúc và Nguyễn Thị Yến Nhi bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo Bộ Công an, qua công tác nắm tình hình, C03 phát hiện trong lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu sầu riêng từ Việt Nam sang Trung Quốc có hoạt động mua bán mã vùng trồng, mua bán giấy kiểm nghiệm, vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước và xâm phạm hoạt động đúng đắn của các doanh nghiệp chân chính.

Điều này dẫn đến tình trạng sầu riêng xuất khẩu không đúng nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo tiêu chuẩn, ảnh hưởng đến uy tín, giảm sức cạnh tranh của nông sản nói chung, sầu riêng Việt Nam nói riêng trên thị trường Trung Quốc và thế giới.

C03 đang củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố; đồng thời, mở rộng điều tra xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
