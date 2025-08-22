TP.HCM: Truy xét 2 người đàn ông trộm 40 kg sầu riêng trong đêm

Ngày 22.8, Công an phường Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan xác minh vụ trộm xảy ra tại cửa hàng bán sầu riêng trên đường Phạm Văn Đồng.

Truy xét 2 người đàn ông trộm 40 kg sầu riêng trong đêm ẢNH: CẮT TỪ CAMERA

Theo đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai người đàn ông trộm sầu riêng trong đêm mưa.

Đoạn camera an ninh cho thấy, khoảng 4 giờ sáng 21.8, hai người mặc áo mưa dừng xe máy cạnh cửa hàng của anh T. Một người đứng cảnh giới, người còn lại tiếp cận, rồi lần lượt lấy trộm 10 trái sầu riêng, tẩu thoát.

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh N.H.T (25 tuổi, chủ cửa hàng trái cây nói trên) cho biết, anh vừa từ Đắk Lắk đến TP.HCM thuê mặt bằng mở cửa hàng bán sầu riêng.

Theo anh T., cửa hàng của anh bán xuyên đêm. Thời điểm xảy ra sự việc, anh T. xuống nhà đi vệ sinh, mẹ anh nằm ở võng canh nhưng do trời mưa lớn nên không phát hiện. 10 trái sầu riêng bị trộm có tổng trọng lượng khoảng 40 kg, ước tính giá trị khoảng 3 triệu đồng.

Chiều 22.8, anh T. đã đến Công an phường Thủ Đức trình báo vụ việc.

Vựa sầu riêng nơi xảy ra vụ trộm ẢNH: C.T.V

Hiện cơ quan công an đang xác minh, truy xét nhóm trộm sầu riêng.