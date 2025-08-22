Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Truy xét 2 người đàn ông trộm 40 kg sầu riêng trong đêm

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
22/08/2025 14:37 GMT+7

Một chủ cửa hàng trái cây ở TP.HCM đến cơ quan công an trình báo về việc bị trộm 40 kg sầu riêng trong đêm mưa.

Ngày 22.8, Công an phường Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan xác minh vụ trộm xảy ra tại cửa hàng bán sầu riêng trên đường Phạm Văn Đồng.

TP.HCM: Truy xét 2 người đàn ông trộm 40 kg sầu riêng trong đêm - Ảnh 1.

Truy xét 2 người đàn ông trộm 40 kg sầu riêng trong đêm

ẢNH: CẮT TỪ CAMERA

Theo đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai người đàn ông trộm sầu riêng trong đêm mưa.

Đoạn camera an ninh cho thấy, khoảng 4 giờ sáng 21.8, hai người mặc áo mưa dừng xe máy cạnh cửa hàng của anh T. Một người đứng cảnh giới, người còn lại tiếp cận, rồi lần lượt lấy trộm 10 trái sầu riêng, tẩu thoát.

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh N.H.T (25 tuổi, chủ cửa hàng trái cây nói trên) cho biết, anh vừa từ Đắk Lắk đến TP.HCM thuê mặt bằng mở cửa hàng bán sầu riêng.

Theo anh T., cửa hàng của anh bán xuyên đêm. Thời điểm xảy ra sự việc, anh T. xuống nhà đi vệ sinh, mẹ anh nằm ở võng canh nhưng do trời mưa lớn nên không phát hiện. 10 trái sầu riêng bị trộm có tổng trọng lượng khoảng 40 kg, ước tính giá trị khoảng 3 triệu đồng.

Chiều 22.8, anh T. đã đến Công an phường Thủ Đức trình báo vụ việc. 

TP.HCM: Truy xét 2 người đàn ông trộm 40 kg sầu riêng trong đêm - Ảnh 2.

Vựa sầu riêng nơi xảy ra vụ trộm

ẢNH: C.T.V

Hiện cơ quan công an đang xác minh, truy xét nhóm trộm sầu riêng.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
