Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ bảo vệ bị đâm tử vong ở cổng bệnh viện: Xác định nguyên nhân ban đầu

Nam Long
Nam Long
23/12/2025 13:44 GMT+7

Liên quan vụ nhân viên bảo vệ bị đâm tử vong ở cổng Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, cơ quan công an đã xác định nguyên nhân ban đầu, đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Ngày 23.12, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Tâm (30 tuổi, ở khóm 4, P.Phước Hậu, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người. Tâm là nghi phạm đâm tử vong bảo vệ ở cổng Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Vĩnh Long.

Vụ bảo vệ bị đâm tử vong ở cổng bệnh viện: Xác định nguyên nhân ban đầu- Ảnh 1.

Nghi phạm Nguyễn Minh Tâm tại cơ quan công an

Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả xác minh ban đầu của công an, khoảng 18 giờ 30 ngày 20.12, ông N.H.P (37 tuổi, ở ấp Phú An, xã An Long, Đồng Tháp) - là nhân viên giữ xe tại BVĐK Vĩnh Long - đang thu tiền giữ xe thì xảy ra cự cãi với 1 phụ nữ (người này gửi xe trong nhà xe bệnh viện) về chuyện thu tiền giữ xe.

Lúc ông P. nói chuyện qua lại lớn tiếng với người phụ nữ, thì ông N.A.K (45 tuổi, khóm 8, P.Phước Hậu, Vĩnh Long) và ông N.V.T (37 tuổi, ấp Nhơn Phú 1, xã Nhân Ái, TP.Cần Thơ), cùng là nhân viên bảo vệ của BVĐK Vĩnh Long, thấy cự cãi nên qua hỏi chuyện.

Lúc này, giữa ông K. và ông P. xảy ra cự cãi. Cùng thời điểm, Tâm từ quán cà phê vỉa hè trước cổng BVĐK Vĩnh Long đi tới, chỉ vào ông K. chửi thề và hỏi "muốn khỏi về không ?". Nói xong Tâm quay ra lấy xe, chạy về nhà lấy 1 con dao rồi quay lại BVĐK Vĩnh Long tìm ông K. nhưng không gặp nên bỏ đi.

Vụ bảo vệ bị đâm tử vong ở cổng bệnh viện: Xác định nguyên nhân ban đầu- Ảnh 2.

Hiện trường xảy ra án mạng

Ảnh: Nam Long

Sau khi Tâm bỏ đi, ông T. kéo ông K. về lại chốt bảo vệ nhằm can ngăn việc cự cãi với ông P. Khoảng 5 phút sau, ông K. tiếp tục đi qua nhà giữ xe nói chuyện với ông P. Bất ngờ lúc này Tâm đi đến và rút con dao ra cầm trên tay phải, tấn công liên tục, đâm ông K. gây thương tích.

Ông T. thấy vậy dùng bình xịt hơi cay để xịt vào người của Tâm nên Tâm bỏ chạy, trốn khỏi hiện trường. Ông K. bị thương tích ở vùng nách trái, được đưa vào khoa cấp tích cực, đến khoảng 22 giờ cùng ngày (20.12) thì tử vong tại bệnh viện.

Ngày 21.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người, đồng thời, tập trung lực lượng, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến tối 22.12, Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long bắt được Tâm khi đang lẩn trốn tại khu nhà ở P.Thanh Đức.

Qua làm việc, Tâm thừa nhận là người đã cầm dao đâm ông K.. Sau khi gây án, Tâm vứt con dao tại khu vực P.Phước Hậu. Cơ quan công an tổ chức truy tìm và thu giữ 1 con dao nghi, là hung khí gây án.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ đâm bảo vệ tử vong. 

Tin liên quan

Vụ bảo vệ bị đâm tử vong ở cổng Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long: Bắt nghi phạm

Vụ bảo vệ bị đâm tử vong ở cổng Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long: Bắt nghi phạm

Sau gần 1 ngày truy xét, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt giữ nghi phạm đâm tử vong bảo vệ ở cổng Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long.

Khám phá thêm chủ đề

tử vong Vĩnh Long Giết người tạm giữ hình sự Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long bảo vệ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận