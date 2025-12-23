Vụ bảo vệ bị đâm tử vong ở cổng bệnh viện: Xác định nguyên nhân ban đầu

Ngày 23.12, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Tâm (30 tuổi, ở khóm 4, P.Phước Hậu, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người. Tâm là nghi phạm đâm tử vong bảo vệ ở cổng Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Vĩnh Long.

Nghi phạm Nguyễn Minh Tâm tại cơ quan công an Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả xác minh ban đầu của công an, khoảng 18 giờ 30 ngày 20.12, ông N.H.P (37 tuổi, ở ấp Phú An, xã An Long, Đồng Tháp) - là nhân viên giữ xe tại BVĐK Vĩnh Long - đang thu tiền giữ xe thì xảy ra cự cãi với 1 phụ nữ (người này gửi xe trong nhà xe bệnh viện) về chuyện thu tiền giữ xe.

Lúc ông P. nói chuyện qua lại lớn tiếng với người phụ nữ, thì ông N.A.K (45 tuổi, ở khóm 8, P.Phước Hậu, Vĩnh Long) và ông N.V.T (37 tuổi, ở ấp Nhơn Phú 1, xã Nhân Ái, TP.Cần Thơ), cùng là nhân viên bảo vệ của BVĐK Vĩnh Long, thấy cự cãi nên qua hỏi chuyện.

Lúc này, giữa ông K. và ông P. xảy ra cự cãi. Cùng thời điểm, Tâm từ quán cà phê vỉa hè trước cổng BVĐK Vĩnh Long đi tới, chỉ vào ông K. chửi thề và hỏi "muốn khỏi về không ?". Nói xong Tâm quay ra lấy xe, chạy về nhà lấy 1 con dao rồi quay lại BVĐK Vĩnh Long tìm ông K. nhưng không gặp nên bỏ đi.

Hiện trường xảy ra án mạng Ảnh: Nam Long

Sau khi Tâm bỏ đi, ông T. kéo ông K. về lại chốt bảo vệ nhằm can ngăn việc cự cãi với ông P. Khoảng 5 phút sau, ông K. tiếp tục đi qua nhà giữ xe nói chuyện với ông P. Bất ngờ lúc này Tâm đi đến và rút con dao ra cầm trên tay phải, tấn công liên tục, đâm ông K. gây thương tích.

Ông T. thấy vậy dùng bình xịt hơi cay để xịt vào người của Tâm nên Tâm bỏ chạy, trốn khỏi hiện trường. Ông K. bị thương tích ở vùng nách trái, được đưa vào khoa cấp tích cực, đến khoảng 22 giờ cùng ngày (20.12) thì tử vong tại bệnh viện.

Ngày 21.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người, đồng thời, tập trung lực lượng, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến tối 22.12, Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long bắt được Tâm khi đang lẩn trốn tại khu nhà ở P.Thanh Đức.

Qua làm việc, Tâm thừa nhận là người đã cầm dao đâm ông K.. Sau khi gây án, Tâm vứt con dao tại khu vực P.Phước Hậu. Cơ quan công an tổ chức truy tìm và thu giữ 1 con dao nghi, là hung khí gây án.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ đâm bảo vệ tử vong.