Nhà thờ hồng giữa vườn cây xanh miền Tây, lấy cảm hứng từ nhà thờ Tân Định

Nam Long
Nam Long
23/12/2025 06:00 GMT+7

Nhà thờ Thánh Giuse ở Vĩnh Long nổi bật với gam màu hồng giữa vườn cây ăn trái xanh mướt miền Tây, được lấy cảm hứng từ 'nhà thờ hồng' Tân Định, thu hút khách check-in mùa Giáng sinh

Chia sẻ với PV Thanh Niên, Phaolô Lê Hoàng Vũ, Chánh sở tại họ đạo Nhơn Phú (giáo phận Vĩnh Long, xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, nhà thờ Nhơn Phú được tái thiết vào năm 2002, tháp chuông được hoàn thành năm 2006.

Độc đáo nhà thờ hồng nổi bật giữa vùng quê trước ngày Giáng sinh - Ảnh 1.

Nhà thờ hồng nổi bật giữa vùng quê

ảnh: nam long

Độc đáo nhà thờ hồng nổi bật giữa vùng quê trước ngày Giáng sinh - Ảnh 2.

Nhà thờ gây ấn tượng tháp chuông cao ngút

ảnh: nam long

Độc đáo nhà thờ hồng nổi bật giữa vùng quê trước ngày Giáng sinh - Ảnh 3.

Nhà thờ Nhơn Phú được trang hoàng chuẩn bị đón Chúa Giáng sinh

ảnh: nam long

Theo linh mục Phaolô Lê Hoàng Vũ, họ đạo Nhơn Phú có hơn 1.300 giáo dân. Nhà thờ Nhơn phú nằm trên khuôn viên khoảng hơn 1.000 m2. Nằm cách trung tâm Vĩnh Long khoảng 22 km về phía Đông. "Sở dĩ nhà thờ Nhơn Phú có màu hồng là do khoảng năm 2019, khi màu sơn của nhà thờ xuống cấp, tôi định sơn lại nhưng không biết sơn màu gì, lúc đó nhớ đến nhà thờ Tân Định (TP.HCM) nên tôi cho sơn nhà thờ này màu hồng", linh mục Phaolô Lê Hoàng Vũ cho biết.

Độc đáo nhà thờ hồng nổi bật giữa vùng quê trước ngày Giáng sinh - Ảnh 4.

Tháp chuông 5 tầng cao hơn 33 m

ảnh: nam long

Độc đáo nhà thờ hồng nổi bật giữa vùng quê trước ngày Giáng sinh - Ảnh 5.

Nhà thờ dài 38 m, rộng 12 m, với mặt tiền cao 17,6 m

ảnh: nam long

Độc đáo nhà thờ hồng nổi bật giữa vùng quê trước ngày Giáng sinh - Ảnh 6.

Bên trong thánh đường với sức chứa 300 người

ảnh: Nam Long

Độc đáo nhà thờ hồng nổi bật giữa vùng quê trước ngày Giáng sinh - Ảnh 7.

Tượng Thánh Giuse ngay trung tâm của lễ đường

ảnh: nam long

Sau khi khoác lên màu sơn mới, 'nhà thờ hồng' Nhơn Phú đã trở nên nổi bật giữa màu xanh cây trái của miền Tây, khiến nhiều người đam mê chụp ảnh tìm đến tận mắt chiêm ngưỡng. Hiện tại nhà thờ được trang hoàng lộng lẫy dịp Giáng sinh 2025.

Độc đáo nhà thờ hồng nổi bật giữa vùng quê trước ngày Giáng sinh - Ảnh 8.

Nhà thờ có tông màu hồng nằm trên khuôn viên hơn 1.000 mét vuông

ảnh: nam long

Độc đáo nhà thờ hồng nổi bật giữa vùng quê trước ngày Giáng sinh - Ảnh 9.

Nhà thờ Nhơn Phú nổi bật giữa màu xanh ngút ngàn của miền Tây

ảnh: nam long

Anh Nguyễn Minh Thiện (32 tuổi), thợ chụp ảnh ở Vĩnh Long cho biết: "Nhìn từ trên cao xuống, nhà thờ nổi bật giữa vùng cây xanh mướt trông cực kỳ đẹp. Tôi cũng đi nhiều nơi nhưng hình như đây là nhà thờ duy nhất ở miền Tây có màu hồng đẹp như thế này". Linh mục Phaolô Lê Hoàng Vũ cho biết, nhà thờ luôn mở cửa cho du khách gần xa đến tham quan chụp ảnh.

