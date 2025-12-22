Nhà thờ duy nhất ở Đồng Nai được xây hoàn toàn bằng đá magma

Nhà thờ giáo xứ Đông Vinh nằm ở phường Hố Nai (Đồng Nai), trước thuộc xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cũ. Đây là nhà thờ được xây dựng hoàn toàn bằng đá duy nhất ở Đồng Nai.
Nhà thờ giáo xứ Đông Vinh nổi bật giữa không gian rộng lớn. Nhà thờ cao gần 40 m, dài 55 m và rộng 24 m
ẢNH: LÊ LÂM
Nhà thờ được xây dựng mới vào năm 2012, đến năm 2018 thì hoàn thành
Điểm độc đáo là nhà thờ được xây dựng hoàn toàn bằng đá
Loại đá được sử dụng là đá magma, có màu xám đen
Ban công, cửa sổ hay các ô thông gió... đều sử dụng vật liệu đá
Hàng rào bao quanh nhà thờ cũng được xây dựng bằng đá cùng loại với kiến trúc bên trong
ẢNH: LÊ LÂ
Nhà thờ được xây dựng theo phong cách kiến trúc châu Âu
Ở phía trước nhà thờ được thiết kế giống như một đoạn tường thành
Còn ở các góc trên cao thì xây các ô vươn cao và nhô ra như tháp canh
Mặt trước của nhà thờ
Bên hông nhà thờ
Hàng lang bên trong nhà thờ
Tháp chuông được thiết kế hình vuông, mỗi mặt đều có một đồng hồ lớn gắn vào. Trên đỉnh là Thánh giá ngự trị
Bình luận (0)