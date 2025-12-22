Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống
Dọc miền thánh đường Đồng Nai:

Nhà thờ duy nhất ở Đồng Nai được xây hoàn toàn bằng đá magma

Lê Lâm
22/12/2025 06:00 GMT+7

Nhà thờ giáo xứ Đông Vinh (Đồng Nai) gây ấn tượng khi được xây dựng hoàn toàn bằng đá magma màu xám đen, mang phong cách kiến trúc châu Âu, tạo vẻ uy nghi và cổ kính.

Nhà thờ giáo xứ Đông Vinh nằm ở phường Hố Nai (Đồng Nai), trước thuộc xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cũ. Đây là nhà thờ được xây dựng hoàn toàn bằng đá duy nhất ở Đồng Nai.

Những nhà thờ độc đáo ở Đồng Nai: Nguy nga tòa Thánh đường bằng đá magma - Ảnh 1.

Nhà thờ giáo xứ Đông Vinh nổi bật giữa không gian rộng lớn. Nhà thờ cao gần 40 m, dài 55 m và rộng 24 m

ẢNH: LÊ LÂM

Những nhà thờ độc đáo ở Đồng Nai: Nguy nga tòa Thánh đường bằng đá magma - Ảnh 2.

Nhà thờ được xây dựng mới vào năm 2012, đến năm 2018 thì hoàn thành

ẢNH: LÊ LÂM

Những nhà thờ độc đáo ở Đồng Nai: Nguy nga tòa Thánh đường bằng đá magma - Ảnh 3.

Điểm độc đáo là nhà thờ được xây dựng hoàn toàn bằng đá

ẢNH: LÊ LÂM

Những nhà thờ độc đáo ở Đồng Nai: Nguy nga tòa Thánh đường bằng đá magma - Ảnh 4.

Loại đá được sử dụng là đá magma, có màu xám đen

ẢNH: LÊ LÂM

Những nhà thờ độc đáo ở Đồng Nai: Nguy nga tòa Thánh đường bằng đá magma - Ảnh 5.
Những nhà thờ độc đáo ở Đồng Nai: Nguy nga tòa Thánh đường bằng đá magma - Ảnh 6.
Những nhà thờ độc đáo ở Đồng Nai: Nguy nga tòa Thánh đường bằng đá magma - Ảnh 7.

Ban công, cửa sổ hay các ô thông gió... đều sử dụng vật liệu đá

ẢNH: LÊ LÂM

Những nhà thờ độc đáo ở Đồng Nai: Nguy nga tòa Thánh đường bằng đá magma - Ảnh 8.

Hàng rào bao quanh nhà thờ cũng được xây dựng bằng đá cùng loại với kiến trúc bên trong

ẢNH: LÊ LÂ

Những nhà thờ độc đáo ở Đồng Nai: Nguy nga tòa Thánh đường bằng đá magma - Ảnh 9.

Nhà thờ được xây dựng theo phong cách kiến trúc châu Âu

ẢNH: LÊ LÂM

Những nhà thờ độc đáo ở Đồng Nai: Nguy nga tòa Thánh đường bằng đá magma - Ảnh 10.

Ở phía trước nhà thờ được thiết kế giống như một đoạn tường thành

ẢNH: LÊ LÂM

Những nhà thờ độc đáo ở Đồng Nai: Nguy nga tòa Thánh đường bằng đá magma - Ảnh 11.

Còn ở các góc trên cao thì xây các ô vươn cao và nhô ra như tháp canh

ẢNH: LÊ LÂM

Những nhà thờ độc đáo ở Đồng Nai: Nguy nga tòa Thánh đường bằng đá magma - Ảnh 12.

Mặt trước của nhà thờ

ẢNH: LÊ LÂM

Những nhà thờ độc đáo ở Đồng Nai: Nguy nga tòa Thánh đường bằng đá magma - Ảnh 13.

Bên hông nhà thờ

ẢNH: LÊ LÂM

Những nhà thờ độc đáo ở Đồng Nai: Nguy nga tòa Thánh đường bằng đá magma - Ảnh 14.

Hàng lang bên trong nhà thờ

ẢNH: LÊ LÂM

Những nhà thờ độc đáo ở Đồng Nai: Nguy nga tòa Thánh đường bằng đá magma - Ảnh 15.

Tháp chuông được thiết kế hình vuông, mỗi mặt đều có một đồng hồ lớn gắn vào. Trên đỉnh là Thánh giá ngự trị

ẢNH: LÊ LÂM

 

