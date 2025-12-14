Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Nhà thờ Song Vĩnh rực sáng quốc lộ 51: Cả ngàn người đổ về check-in mỗi đêm

Lê Lâm
Lê Lâm
14/12/2025 06:00 GMT+7

Những ngày qua, nhà thờ Song Vĩnh trên quốc lộ 51 trở thành điểm đến nổi bật khi mỗi đêm đón cả ngàn người tới tham quan, chụp ảnh và vui chơi trong không khí Giáng sinh rực rỡ.

Nhà thờ Song Vĩnh nằm trên quốc lộ 51, đoạn thuộc phường Tân Phước (TP.HCM), trước thuộc TP.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Nhà thờ Song Vĩnh rực sáng quốc lộ 51: Cả ngàn người đổ về check-in mỗi đêm- Ảnh 1.

Nhà thờ Song Vĩnh nằm mặt tiền quốc lộ 51, bừng sáng mùa Giáng sinh

ẢNH: LÊ LÂM

Nhà thờ Song Vĩnh rực sáng quốc lộ 51: Cả ngàn người đổ về check-in mỗi đêm- Ảnh 2.

Những ngày qua, vào mỗi buổi tối, nhà thờ đón hàng ngàn khách đến tham quan, vui chơi, chụp ảnh

Nhà thờ Song Vĩnh rực sáng quốc lộ 51: Cả ngàn người đổ về check-in mỗi đêm- Ảnh 3.

Những hàng đèn điện treo từ 2 bên tháp chuông kéo dài xuống bên dưới tạo nên khung cảnh rực sáng, lung linh

Nhà thờ Song Vĩnh rực sáng quốc lộ 51: Cả ngàn người đổ về check-in mỗi đêm- Ảnh 4.
Nhà thờ Song Vĩnh rực sáng quốc lộ 51: Cả ngàn người đổ về check-in mỗi đêm- Ảnh 5.
Nhà thờ Song Vĩnh rực sáng quốc lộ 51: Cả ngàn người đổ về check-in mỗi đêm- Ảnh 6.

Ở lối đi 2 bên được trang trí đèn màu trắng xanh, khiến khách tham quan có cảm giác như đang đi trong hang động

ẢNH: LÊ LÂM

Nhà thờ Song Vĩnh rực sáng quốc lộ 51: Cả ngàn người đổ về check-in mỗi đêm- Ảnh 7.

Khu vực cửa đi vào bên trong nhà thờ cũng được trang trí lộng lẫy

ẢNH: LÊ LÂM


Nhà thờ Song Vĩnh rực sáng quốc lộ 51: Cả ngàn người đổ về check-in mỗi đêm- Ảnh 8.

Nhà thờ Song Vĩnh được khởi công ngày 11.11.2011, khánh thành ngày 12.12.2022.

ẢNH: LÊ LÂM

Nhà thờ Song Vĩnh rực sáng quốc lộ 51: Cả ngàn người đổ về check-in mỗi đêm- Ảnh 9.

Nhà thờ Song Vĩnh được xây dựng theo kiến trúc Gothic phương Tây, cổ kính và sang trọng

ẢNH: LÊ LÂM

Nhà thờ Song Vĩnh rực sáng quốc lộ 51: Cả ngàn người đổ về check-in mỗi đêm- Ảnh 10.

Góc nhìn từ ngoài cổng vào

LÊ LÂM

Nhà thờ Song Vĩnh rực sáng quốc lộ 51: Cả ngàn người đổ về check-in mỗi đêm- Ảnh 11.

2 tháp chuông ở 2 bên vươn cao

ẢNH: LÊ LÂM

Nhà thờ Song Vĩnh rực sáng quốc lộ 51: Cả ngàn người đổ về check-in mỗi đêm- Ảnh 12.

Khoảng sân ở trước nhà thờ cũng là một điểm nhấn, với diện tích rộng hàng ngàn mét vuông, lát đá

ẢNH: LÊ LÂM

Nhà thờ Song Vĩnh rực sáng quốc lộ 51: Cả ngàn người đổ về check-in mỗi đêm- Ảnh 13.

Đứng trên bậc cửa nhà thờ nhìn xuống, khoảng sân này không khác gì một quảng trường

ẢNH: LÊ LÂM


Khám phá thêm chủ đề

nhà thờ nhà thờ Song Vĩnh Quốc lộ 51 TP.HCM Bà Rịa - Vũng Tàu
