Nhà thờ Song Vĩnh rực sáng quốc lộ 51: Cả ngàn người đổ về check-in mỗi đêm

Nhà thờ Song Vĩnh nằm trên quốc lộ 51, đoạn thuộc phường Tân Phước (TP.HCM), trước thuộc TP.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.
Nhà thờ Song Vĩnh nằm mặt tiền quốc lộ 51, bừng sáng mùa Giáng sinh
ẢNH: LÊ LÂM
Những ngày qua, vào mỗi buổi tối, nhà thờ đón hàng ngàn khách đến tham quan, vui chơi, chụp ảnh
Những hàng đèn điện treo từ 2 bên tháp chuông kéo dài xuống bên dưới tạo nên khung cảnh rực sáng, lung linh
Ở lối đi 2 bên được trang trí đèn màu trắng xanh, khiến khách tham quan có cảm giác như đang đi trong hang động
Khu vực cửa đi vào bên trong nhà thờ cũng được trang trí lộng lẫy
Nhà thờ Song Vĩnh được khởi công ngày 11.11.2011, khánh thành ngày 12.12.2022.
Nhà thờ Song Vĩnh được xây dựng theo kiến trúc Gothic phương Tây, cổ kính và sang trọng
Góc nhìn từ ngoài cổng vào
LÊ LÂM
2 tháp chuông ở 2 bên vươn cao
Khoảng sân ở trước nhà thờ cũng là một điểm nhấn, với diện tích rộng hàng ngàn mét vuông, lát đá
Đứng trên bậc cửa nhà thờ nhìn xuống, khoảng sân này không khác gì một quảng trường
