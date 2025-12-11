Ngân hàng đồng ý mới tháo dỡ trạm thu phí quốc lộ 51?

Liên quan đến việc Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tháo dỡ trạm thu phí T3 trên quốc lộ 51, Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) đã có văn bản phản hồi.

Trạm thu phí T3 trên quốc lộ 51, đoạn thuộc TP.HCM ẢNH: NGUYỄN LONG

BVEC là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng mở rộng quốc lộ 51. Dự án đưa vào khai thác năm 2013. Đến 13.1.2023, chính thức tạm dừng thu phí.

Trong văn bản phản hồi với Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Xây dựng TP.HCM và Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, BVEC cho biết do bị tạm dừng thu phí nên công ty không có kinh phí để duy tu, bảo trì con đường và đã tạm bàn giao cho Khu quản lý Đường bộ IV (thuộc Cục Đường bộ Việt Nam từ tháng 4.2023).

Quốc lộ 51 đoạn qua phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

Việc tạm dừng thu phí cũng làm cho nhà đầu tư gặp khó khăn, cụ thể là chưa hoàn được vốn cho các cổ đông số tiền 307 tỉ đồng và chưa trả xong nợ vay ngân hàng với dư nợ gốc còn lại là 470 tỉ đồng.

"Tài sản đảm bảo cho dư nợ vay trên là quyền thu phí 3 trạm thu phí trên quốc lộ 51. Chính vì chưa hoàn thành nghĩa vụ trả nợ ngân hàng, nên việc tháo dỡ trạm thu phí hay làm thay đổi bất kỳ tài sản đảm bảo hình thành từ nợ vay, BVEC phải xin ý kiến đầy đủ của các ngân hàng đồng tài trợ", văn bản cho biết.

BVEC cũng cho hay, công ty cũng đã xin ý kiến các ngân hàng và đã nhận được văn bản phản hồi của ngân hàng đầu mối là BIDV Đồng Nai.

Cụ thể, BIDV Đồng Nai trả lời rằng việc tháo dỡ trạm thu phí hoặc làm thay đổi bất kỳ bộ phận nào của các trạm thu phí nêu trên phải có sự đồng ý bằng văn bản của các ngân hàng đồng tài trợ. Nếu thực hiện mà không có sự đồng ý của bên nhận thế chấp sẽ là hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền tài sản của ngân hàng và có thể dẫn đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Theo BVEC, các trạm thu phí đang là tài sản của các ngân hàng ẢNH: LÊ LÂM

Về phía Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Bà Rịa - Vũng Tàu (thuộc Sở Xây dựng TP.HCM), vào ngày 14.11 trung tâm đã có văn bản gửi Sở Xây dựng TP.HCM báo cáo về việc tháo dỡ trạm thu phí T3 tại Km56 + 393 trên quốc lộ 51 nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Trung tâm cho biết qua rà soát hồ sơ bàn giao, làm việc với nhân viên của BVEC thì trạm thu phí này là tài sản do BVEC quản lý. Hiện trạm này chưa được bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền nên nhân viên không đồng ý cho tháo dỡ.

Quốc lộ xuống cấp nghiêm trọng

Từ khi tạm ngưng thu phí đến nay, chính quyền Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (bây giờ là TP.HCM) liên tục đề nghị các bộ ngành liên quan sớm tháo dỡ các trạm thu phí trên quốc lộ 51 và xác lập xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản của dự án BOT mở rộng quốc lộ 51.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út đi kiểm tra tình hình giao thông trên quốc lộ 51 vào ngày 3.12 ẢNH: LÊ LÂM

Đáp lại, Bộ Tài chính cho biết dự án BOT quốc lộ 51 còn một số nội dung vướng mắc và đang tiếp tục làm việc, đàm phán với nhà đầu tư để giải quyết như phí bảo toàn vốn chủ sở hữu; thời gian thu phí tạo lợi nhuận của dự án; công tác đàm phán chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Do đó, Bộ Tài chính cho rằng chưa có đủ cơ sở để có ý kiến về việc xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản nhận chuyển giao từ nhà đầu tư dự án BOT quốc lộ 51.

Lưu lượng xe trên quốc lộ 51 mỗi ngày là rất lớn ẢNH: LÊ LÂM

Quốc lộ 51 dài 72 km, đi qua địa bàn 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TP.HCM). Sau khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng quốc lộ 51, BVEC đã đặt 3 trạm thu phí BOT gồm T1, T2 (địa bàn Đồng Nai), T3 thuộc TP.HCM.

Theo phụ lục hợp đồng ký vào năm 2017, thời gian thu phí dự án dự kiến kết thúc vào tháng 1.2030. Tuy nhiên do lưu lượng xe qua trạm thực tế cao hơn so với tính toán trước đây, vào năm 2023 Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu BOT quốc lộ 51 tạm ngưng thu phí để tính toán lại.