Chỉ 10 km nhưng có tới 15 nhà thờ: Con đường độc đáo bậc nhất Đồng Nai

Đoạn quốc lộ 1 chỉ dài 10 km ở Đồng Nai nhưng có tới 15 nhà thờ san sát – dấu tích của cộng đồng người Công giáo di cư năm 1954, tạo nên 'con đường nhà thờ' nổi bật ở miền Đông Nam bộ.
Quốc lộ 1 qua Đồng Nai, đoạn từ công viên 30.4 (phường Long Bình) đến ngã ba Giang Điền (xã Trảng Bom) dài chỉ 10 km nhưng có đến 15 nhà thờ. Đó là chỉ mới tính mặt tiền đường, chưa kể những nhà thờ phía bên trong.
Khu vực qua đoạn đường này là một phần của vùng Hố Nai xưa, hình thành từ năm 1954 khi người Bắc di cư vào Nam, lập thành làng của người Công giáo sinh sống dọc hai bên quốc lộ 1. Các nhà thờ sau đó cũng được xây dựng.
Cạnh đó là nhà thờ Thánh Tâm. Nhìn từ bên trên, nhà thờ có hình dáng giống cái quạt. Ngày 10.9.1954, cha Giacôbê Đào Hữu Thọ (CSsR) cùng với khoảng 400 giáo dân từ ấp Thái Hà, giáo phận Hà Nội đến định cư lập nghiệp tại cây số 9 vùng đất Hố Nai
Đây là nhờ thờ Ngũ Phúc, công trình này mới được xây dựng lại và khánh thành vào năm 2024. Năm 1954, cha Đaminh Phạm Hữu Tư dẫn một số gia đình công giáo gốc giáo phận Thái Bình đến định cư tại quận Đức Tu, tỉnh Biên Hòa và thành lập giáo xứ Ngũ Phúc. Thời gian đầu, cộng đoàn Ngũ Phúc chưa có nhà thờ nên mọi sinh hoạt tôn giáo phải phụ thuộc vào giáo xứ Văn Côi (Ngọc Đồng). Một năm sau, cộng đoàn Ngũ Phúc dựng một nhà nguyện bằng cột gỗ, mái tôn, tường xi măng để làm nơi dâng lễ và cầu nguyện.
Giáo xứ Bắc Hòa được thành lập năm 1957. Trước đó, vào năm 1954, một số giáo dân chủ yếu thuộc vùng Mỏ Thổ - Bắc Ninh theo cha Giuse Nguyễn Văn Ngự đến cây số 16 và 17 dọc quốc lộ 1 lập nghiệp, làm nên họ đạo Bắc Hòa (Bắc Ninh - Biên Hòa)
