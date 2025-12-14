Bên trong 'nhà thờ hồng' 150 tuổi độc nhất ở TP.HCM có gì đặc biệt?

Hơn 1 tuần nữa là đến Giáng sinh 2025, không khí mùa lễ hội cuối năm đã lan tỏa khắp các tuyến đường TP.HCM. Trong dòng người đổ về các điểm vui chơi, những nhà thờ Công giáo trên địa bàn thành phố tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút du khách. Nổi bật trong số đó là "nhà thờ hồng" đặc trưng nằm bên chợ Tân Định (phường Xuân Hòa, quận 3 cũ).

Với sắc hồng độc đáo cùng lối kiến trúc cổ điển châu Âu, nhà thờ Tân Định từ lâu đã trở thành điểm check-in quen thuộc của du khách quốc tế và người dân TP.HCM.

Nhà thờ hồng Tân Định nhìn từ trên cao với màu hồng độc nhất vô nhị ở TP.HCM ẢNH: NI NA

Một trong những nhà thờ cổ nhất TP.HCM

Theo thông tin từ Tổng giáo phận TP.HCM, nhà thờ Tân Định là một trong những công trình tôn giáo được xây dựng sớm nhất tại Sài Gòn. "Nhà thờ hồng" được khởi công năm 1870 và khánh thành tháng 12.1876.

Trải qua hơn 1 một thế kỷ tồn tại, công trình đã nhiều lần được sửa chữa, trùng tu và mở rộng, song vẫn giữ nguyên phong cách kiến trúc ban đầu, trở thành dấu ấn lịch sử - văn hóa đặc biệt của đô thị Sài Gòn - TP.HCM.

Bên trong nhà thờ Tân Định có kiến trúc độc đáo, tinh xảo với cửa sổ kính màu, đèn chùm, tượng các thánh... ẢNH: NI NA

Năm 1896, nhà thờ được xây thêm 2 gian mới và 2 dãy hành lang có mái che chạy dọc bên nhà thờ. Đến năm 1926, công trình tiếp tục được mở rộng, đồng thời xây dựng tháp chuông cao 52,6 m nằm cạnh đường Hai Bà Trưng.

Cha làm lễ ở nhà thờ Tân Định ẢNH: GIÁO XỨ TÂN ĐỊNH

Không gian thánh đường cổ kính của nhà thờ Tân Định

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng, nhà thờ Tân Định được trùng tu quy mô lớn: sơn mới toàn bộ công trình, tháo bỏ hàng rào sắt, nâng cao cung thánh, lát đá mài xanh, đồng thời chỉnh sửa toàn diện phần trần và tháp chuông.

Các đợt trùng tu tiếp theo vào năm 1999 và 2000 tiếp tục mang đến diện mạo khang trang, rực rỡ cho công trình, giúp nhà thờ giữ vững giá trị kiến trúc và thẩm mỹ cho đến ngày nay.

Bàn thờ chính được chế tác công phu từ đá quý nhập khẩu từ Ý ẢNH: GIÁO XỨ TÂN ĐỊNH

Nhà thờ Tân Định được giới chuyên môn đánh giá là một trong những công trình tôn giáo có kiến trúc đẹp nhất TP.HCM, khi kết hợp hài hòa 3 phong cách kiến trúc châu Âu gồm Roman (xuất hiện từ thời Trung cổ, đặc trưng bởi mái vòm tròn, tường dày, cửa sổ nhỏ - PV), Gothic (nổi bật với mái vòm nhọn, cửa kính màu lớn và trần cao - PV) và Baroque (mang phong cách trang trí hoa mỹ, đường cong mềm mại, tạo cảm giác chuyển động - PV).

Hang đá ở nhà thờ Tân Định ẢNH: GIÁO XỨ TÂN ĐỊNH

Theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên chiều 12.12, nhà thờ Tân Định có sức chứa khoảng 1.000 người.

Ông Nguyễn Thành Trung (43 tuổi, ở phường Tân Định), giáo dân gắn bó lâu năm với nhà thờ, cho biết so với trước đây công trình chỉ có những thay đổi nhỏ, chủ yếu là khuôn viên được rào lại gọn gàng, vỉa hè phía trước khang trang, sạch sẽ hơn. Theo ông Trung, những điều chỉnh này không làm mất đi nét xưa cũ vốn có, mà còn góp phần tạo không gian trật tự, thuận tiện cho việc đi lại và sinh hoạt tôn giáo của bà con.

"Nhà thờ hồng" Tân Định là điểm check-in yêu thích của du khách mỗi lần đến thăm TP.HCM ẢNH: NI NA

"Nhà thờ hồng" độc nhất ở TP.HCM

Toàn bộ công trình được phủ màu hồng đặc trưng, điểm xuyết các hoa văn trắng tinh tế, khiến người dân quốc tế và TP.HCM ưu ái gọi nơi đây là "nhà thờ hồng".

Từ mặt tiền, có thể quan sát rõ tháp chính cùng 2 tháp phụ, trên đỉnh là chóp bát giác và thánh giá đồng cao 3 m. Bên trong tháp chuông treo 5 quả chuông, tổng trọng lượng khoảng 5,5 tấn.

Màu hồng nhẹ nhàng, quyến rũ khiến nhà thờ Tân Định trở thành điểm check-in nổi tiếng ở TP.HCM ẢNH: NI NA - U.N

Dãy hành lang mái vòm lợp ngói vảy cá, những ô cửa tròn cùng hệ thống tượng thiên thần được chạm khắc tinh xảo tạo nên vẻ đẹp vừa vững chãi, vừa mềm mại cho công trình.

Mặt tiền nhà thờ Tân Định mang đậm phong cách kiến trúc châu Âu cổ điển. Tháp chuông xây dựng từ năm 1926, là điểm nhấn kiến trúc nổi bật ẢNH: NI NA

Bên trong thánh đường, 2 hàng cột dẫn thẳng đến bàn thờ chính, một trong những chi tiết kiến trúc ấn tượng nhất. Được biết, các bàn thờ đều được chế tác từ đá quý nhập khẩu từ Ý, thể hiện sự công phu và giá trị nghệ thuật cao.

Góc nhìn từ trên cao cho thấy vị trí nổi bật của nhà thờ Tân Định giữa trung tâm thành phố ẢNH: NI NA

Nằm giữa khu vực giao thông sầm uất, nhà thờ Tân Định vẫn nổi bật với dáng vẻ thanh lịch và sắc hồng đặc trưng. Mỗi buổi chiều, khi tiếng chuông ngân vang hòa cùng ánh hoàng hôn, "nhà thờ hồng" hiện lên đầy thơ mộng, để lại ấn tượng khó quên với bất kỳ ai ghé thăm TP.HCM.