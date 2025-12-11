Từ nay đến Giáng sinh, có được vào tham quan nhà thờ Đức Bà?

Còn khoảng 2 tuần nữa là đến Noel 2025, câu hỏi được nhiều bạn trẻ và người dân TP.HCM đặt ra: có thể vào tham quan nhà thờ Đức Bà (ở phường Sài Gòn, quận 1 cũ, TP.HCM) được không, khi nơi đây vẫn đang trùng tu?

Người dân vẫn có thể đến dự lễ và chụp ảnh bên ngoài

Đại diện nhà thờ Đức Bà cho biết, do đang trong quá trình trùng tu, không thể vào tham quan phía trong, tuy nhiên nhà thờ vẫn mở cửa mỗi ngày phục vụ thánh lễ và người dân hoàn toàn có thể đến chụp ảnh, check-in bên ngoài.

Lịch lễ gồm thứ bảy lúc 17 giờ 30; chủ nhật các khung giờ 5 giờ 30, 8 giờ, 9 giờ 30, 14 giờ, 17 giờ 30 và 19 giờ.

Lịch lễ ngày thường lúc 5 giờ 30 và 17 giờ 30, linh mục sẽ giải tội sau lễ; chầu thánh thể lúc 20 giờ. Trong năm Thánh 2025, nhà thờ đặt Mình Thánh Chúa (là tấm bánh được linh mục truyền phép trong thánh lễ, tin rằng trở thành chính thân thể và máu của chúa Giêsu Kitô một cách nhiệm màu, được dùng để tín hữu rước lễ, ban sự sống đời đời và là lương thực thiêng liêng cho đời sống đức tin) sau lễ và chiều thứ 5, thứ 6.

Mới đây, chiều tối 8.12, Tổng giám mục Giáo phận TP.HCM Giuse Nguyễn Năng đã làm phép 2 cây thánh giá mạ vàng ở nhà thờ Đức Bà và đặt bên trong lớp kính để người dân vào chiêm ngưỡng.

Lễ làm phép 2 cây thánh giá mạ vàng của nhà thờ Đức Bà diễn ra vào ngày 8.12 là dịp đặc biệt. Với người Công giáo, đây là ngày lễ trọng kính Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội - bổn mạng của nhà thờ Đức Bà, cũng là bổn mạng của Tổng giáo phận TP.HCM ẢNH: ĐỘC LẬP

Điểm check-in "nóng" nhất TP.HCM mùa Giáng sinh

Theo khảo sát của PV Báo Thanh Niên, gần Giáng sinh 2025, khu vực nhà thờ trở thành điểm check-in hot nhất TP.HCM, lung linh giữa 1.000 km đèn LED.

Từ ngày 29.11 - 7.12, nhà thờ sáng đèn từ 18 giờ 45 đến 23 giờ; từ ngày 8.12 - 5.1.2026 nhà thờ Đức Bà sáng đèn kéo dài đến 2 giờ sáng để phục vụ người dân tham quan về khuya.

Linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân chia sẻ, nhà thờ Đức Bà trang trí Giáng sinh không chỉ dành cho giáo dân mà còn chào đón tất cả người dân TP.HCM và du khách khắp nơi. Giáng sinh là dịp lễ quan trọng với người Công giáo, đồng thời cũng là thời điểm cuối năm dương lịch, chuẩn bị đón tết, mang không khí ấm áp cho mọi người.

Nhiều bạn trẻ như anh Nguyễn Văn Hoàng (23 tuổi, TP.HCM) cho biết quá bất ngờ vì lượng người đổ về rất đông, không khí nhộn nhịp khiến ai cũng háo hức chờ Noel.

Nhà thờ Đức Bà lên đèn lung linh, là điểm check-in lý tưởng ở TP.HCM ẢNH: PHẠM THẾ HIỂN

Lịch sử, kiến trúc độc đáo của nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Nằm tại vị trí vàng số 1 Công xã Paris, nhà thờ Đức Bà được xây dựng từ năm 1877 - 1880, sử dụng vật liệu nhập từ Pháp như gạch đỏ, kính màu và đá xanh Biên Hòa, trở thành biểu tượng kiến trúc độc đáo của TP.HCM hơn 100 năm qua.

Nhà thờ Đức Bà là sự kết hợp tinh tế giữa phong cách Roman (mái vòm bán nguyệt, bố cục cân xứng) và Gothic (vòm nhọn, cửa sổ lớn và kính màu). Nhà thờ có kích thước ấn tượng với quy mô hơn 3.200 m2 và vòm mái cao 21 m. Đặc trưng nhất là 2 tháp chuông cao vút lên bầu trời.

Là một công trình nằm giữa quảng trường, liền kề với không gian giao thông. Kiến trúc nhà thờ Đức Bà không hề có hàng rào, cũng không có bờ tường bao quanh như các nhà thờ tại Sài Gòn - TP.HCM.

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn trang trí sáng rực bởi 1.000 km đèn LED ẢNH: PHẠM THẾ HIỂN

Nhà thờ Đức Bà đã trải qua 3 lần trùng tu. Lần trùng tu đầu tiên là xây dựng tháp chuông mái nhọn vào năm 1895. Lần thứ 2 vào năm 1903, tôn tạo mặt tiền nhà thờ, xây dựng vườn hoa và tượng đài Bá Đa Lộc. Lần thứ 3 là việc đặt tượng Đức Mẹ Hòa Bình vào năm 1959.

Thời điểm hiện tại, nhà thờ Đức Bà đang trải qua lần trùng tu thứ 4, là một dự án đại trùng tu bắt đầu từ tháng 8.2017 và dự kiến hoàn thành năm 2027.

Người dân đứng trước nhà thờ Đức Bà chụp ảnh check-in lung linh, dù bên trong đang trùng tu ẢNH: ĐỘC LẬP

Đi ngắm nhà thờ Đức Bà, gửi xe ở đâu cho tiện?

Trong cao điểm Giáng sinh, khu vực trung tâm quận 1 cũ thường đông đúc, đặc biệt từ 18 giờ đến khuya. Người dân nên lưu ý tránh chạy xe máy vào đường Công xã Paris vì khu vực này thường kẹt xe và có lực lượng điều phối giao thông.

Nhà thờ Đức Bà, một trong những nơi trang trí Noel đẹp nhất trung tâm TP.HCM năm 2025 ẢNH: ĐỘC LẬP

Có thể tham khảo chỗ gửi xe ở Trung tâm thương mại Diamond Plaza (34 Lê Duẩn); Nhà văn hóa Thanh Niên (đường Phạm Ngọc Thạch); Nhà hát TP.HCM (7 Công trường Lam Sơn); Vincom Đồng Khởi; Bệnh viện Nhi đồng 2 và các bãi giữ xe tư nhân trên đường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng...

Từ nay đến Giáng sinh 2025, người dân không thể vào bên trong nhà thờ Đức Bà nhưng hoàn toàn được đến chụp ảnh, tham dự thánh lễ và chiêm ngưỡng trang trí Noel bên ngoài.