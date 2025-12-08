Thánh giá mạ vàng ở Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: Từ tối nay 8.12, người dân có thể chiêm ngưỡng

Chiều tối 8.12, Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng đã cử hành lễ làm phép 2 cây Thánh giá mạ vàng ở Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn (phường Sài Gòn, TP.HCM).

Lễ làm phép 2 cây Thánh giá mạ vàng của Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn diễn ra vào ngày 8.12 là dịp đặc biệt. Với người Công giáo, đây là ngày lễ trọng kính Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội - bổn mạng của Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn cũng là bổn mạng của Tổng giáo phận TP.HCM ẢNH: ĐỘC LẬP

Người dân có thể chiêm ngưỡng Thánh giá mạ vàng

Đây là 2 cây Thánh giá được Tập đoàn Monument (Bỉ) chế tác. Công ty Firenze (Italia) - nơi chuyên cung cấp vàng lá siêu mỏng từ năm 1600 thực hiện dát vàng. Cây Thánh giá đã có hải trình 5 tuần để di chuyển từ Bỉ về đến cảng Cái Mép và đưa về Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn.

Linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Tổng Giáo phận TP.HCM, Chánh xứ kiêm Trưởng ban trùng tu Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn cho biết, từ tháng 6.2023, trong quá trình trùng tu Nhà thờ Đức Bà, 2 cây Thánh giá cũ trên đỉnh 2 tháp kẽm được đưa xuống mặt đất.

Sau 128 năm hiện diện cùng sự khắc nghiệt của thời tiết, chiến tranh... Thánh giá bị rỉ sét và hư hỏng nặng, không thể phục chế.

Đặc biệt hơn nữa, năm 2025 cũng là năm Thánh - sự kiện 25 năm mới có một lần. Năm Thánh nhằm mục đích giúp mỗi người và cả cộng đoàn tín hữu gặp gỡ Chúa Giêsu cách sống động, giao hòa với Chúa và với nhau, dễ lãnh nhận ơn tha tội, đặc biệt ơn toàn xá ẢNH: ĐỘC LẬP

Do đó, linh mục Hồ Văn Xuân đã xin ý kiến Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng đặt 2 cây Thánh giá mới. "Khoảnh khắc đưa 2 cây Thánh giá cũ xuống mọi người đều xúc động, kể cả anh em công nhân không phải người Công giáo. Khi Thánh giá hiện diện trên 2 tháp kẽm, chưa ai trong chúng ta chào đời nên tôi cũng bật khóc vì xúc động", vị linh mục xúc động chia sẻ.

2 cây Thánh giá mới có chiều cao mỗi cây 3,73 m, bề ngang là 1,85 m, nặng 400 kg. Linh mục Chánh xứ nhà thờ Đức Bà Sài Gòn cho biết, trong hải trình 5 tuần lễ đi về từ cảng ở Bỉ tới cảng Cái Mép, ông đã rất lo và hồi hộp.

"Chúng tôi rất biết ơn các vị lãnh đạo, các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện thuận lợi để cho 2 Thánh giá mới của Nhà thờ Đức Bà di chuyển thuận lợi về đến sân nhà thờ vào đêm 10.10.2025", linh mục Hồ Văn Xuân bày tỏ.



Bên cạnh 2 cây Thánh giá mạ vàng là 2 đế đặt Thánh giá được làm như hình dáng của hoa bách hợp ẢNH: ĐỘC LẬP

2 tháp chuông và 2 tháp kẽm dự kiến đến tháng 3 - 4.2026 mới trùng tu xong. Trong thời gian này, 2 cây Thánh giá sẽ được đặt trong nhà thờ, bảo vệ bởi lớp kính Plexiglas (nhẹ và trong) để người dân chiêm ngưỡng, chụp ảnh. Khi trùng tu xong 2 tháp kẽm, 2 cây Thánh giá sẽ được di chuyển lên.

Linh mục Hồ Văn Xuân cho biết: "Đối với chúng tôi Thánh giá rất linh thiêng, là biểu tượng của tình yêu mà Chúa Giêsu chết trên đó để chuộc tội cho nhân loại. Đó là biểu tượng của tình yêu và hy vọng. Nhà thờ nào cũng phải có Thánh giá. Ở châu Âu, các nhà thờ đều có Thánh giá mạ vàng. Thánh giá mạ vàng không phải là chúng tôi "xài sang" mà lớp mạ vàng giúp bảo vệ thép bên trong bền bỉ theo thời gian. Tuổi thọ có thể lên đến 100 năm".

Do đó, theo vị linh mục, hai tháp nhọn đó chính là linh hồn của nhà thờ nên quá trình trùng tu có tốn kém, vị linh mục vẫn cố gắng phải chọn cái tốt nhất để có thể duy trì hàng trăm năm nữa cho thế hệ mai sau.

Từ sách tư liệu về Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, Trưởng ban trùng tu đã đặt 2 bông hoa bách hợp làm đúng theo thiết kế nguyên bản trong sách tư liệu. Còn trên thực tế những năm gần đây không còn thấy bông hoa bách hợp đấy nữa ẢNH: ĐỘC LẬP

Sau lễ làm phép là lễ trọng kính Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội - bổn mạng của Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn cũng là bổn mạng của Tổng giáo phận TP.HCM ẢNH: ĐỘC LẬP

Linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân cho biết vàng là vật liệu tốt nhất so với bất cứ vật liệu nào khác. Ở Việt Nam, Thánh giá mạ vàng còn xa lạ, nhưng ở châu Âu, nhiều Thánh giá của nhà thờ Đức Bà đều mạ vàng ẢNH: ĐỘC LẬP

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn là biểu tượng kiến trúc, tôn giáo tiêu biểu của TP.HCM. Công trình được xây dựng từ năm 1877 theo phong cách Roman - Gothic, với toàn bộ vật liệu chính nhập từ Pháp, nổi bật với hai tháp chuông cao 58 m.

Năm 2017, Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn bắt đầu cuộc đại trùng tu. Đến nay, công nhân vẫn tất bật thi công ngày đêm nhưng nhiều hạng mục hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng nên công trình không thể hoàn tất trùng tu vào năm 2027 theo kế hoạch.