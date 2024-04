Góc ký họa: Nhà thờ Tân Định

Năm 1874, cha xứ Donatien Éveillard (1835-1883) sáng lập giáo xứ tại khu đất nay thuộc Q.3, TP.HCM. Nhà thờ Tân Định khánh thành năm 1876 dưới sự giám sát của ông. (Nhà thờ hiện tại phần lớn được xây lại từ cuối thập niên 1890).



Tại đây, cha Donatien thành lập nhà xuất bản tôn giáo. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Hiệp, đây là nơi có cơ sở in ấn dân sự đầu tiên in sách quốc ngữ với mục đích dạy các trẻ mồ côi đang được cho ăn ở tại đây học nghề in để sau này ra đời kiếm sống. (Ngày nay cơ sở in không còn, vết tích máy in hiện được giữ trong Nhà truyền thống Công giáo trên đường Tôn Đức Thắng, Q.1).

Ký họa của KTS Lê Quang Hiếu

Ký họa của sinh viên Nguyễn Huỳnh Khánh Văn - Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Ký họa của họa sĩ Quốc Hải Âu

Ký họa của họa sĩ Trần Bình Minh Họa sĩ cung cấp

Nổi bật với màu sơn hồng và hoa văn trang trí trắng tại địa chỉ 289 Hai Bà Trưng, Q.3, công trình được thiết kế theo phong cách Roman (xuất phát từ châu Âu khoảng thế kỷ 11 với nét đặc trưng là các vòm cong tròn, ít chi tiết trang trí) kết hợp một số nét của phong cách Gothic (cửa sổ kính màu) và Phục hưng (mái vòm, nhấn mạnh tính đối xứng).

Ký họa của KTS Bùi Hoàn

Ký họa của KTS Ngô Quốc Thắng

Ký họa của SV Ngô Quốc Thuận - ĐH Nguyễn Tất Thành

Ký họa của SV Nguyễn Vũ Minh Tùng - ĐH Nguyễn Tất Thành Họa sĩ cung cấp

Nhà thờ có tháp chính cao gần 53 m với cây thánh giá bằng đồng cao 3 m trên đỉnh, bên trong có 5 quả chuông nặng gần 6 tấn. Tháp phụ hai bên với hàng cửa sổ có chi tiết hoa văn. Cột biên bên trái có các bệ tượng thánh nữ, bên phải là các thánh nam. Bục thờ bằng cẩm thạch Ý được điêu khắc rất tinh xảo.

Ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo

Ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Ký họa của KTS Phan Đình Trung

Ký họa của KTS Linh Hoàng KTS cung cấp

Nhà thờ Tân Định từng được chọn vào top điểm đến màu hồng đẹp nhất thế giới.

Ký họa của KTS Phùng Thế Huy